Dogovor moćnika: 'Završimo ovaj globalni masakr motornom pilom'

Sjedinjene Države i Europska unija u utorak su u Glasgowu predstavile svjetsko obećanje o redukciji metana koje je potpisalo gotovo stotinu država, a koje bi do 2030. trebalo zaustaviti zagrijavanje planeta za 0,3 stupnja. Globalno obećanje kojim se države obvezuju na 30 posto redukcija do 2030. godine potpisala je polovica od 30 najvećih emitera metana. Pridružio se i Brazil, jedan od pet najvećih emitera, no inicijativi se nisu pridružile Kina, Rusija i Indija.