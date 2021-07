Dobre vijesti za Hrvatsku: Sve regije službeno u zelenoj zoni

Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDS) objavio je novu kartu Europe prema kojoj je Hrvatska u potpunosti u zelenoj zoni.

Prema karti ECDC-a, cijela Hrvatska ima dvotjednu incidenciju nižu od 50, što nije bio slučaj na prijašnjim kartama kada su dijelovi zemlje, poput Sjeverne Hrvatske bili u žutoj zoni s nešto većom stopom zaraze.

Iako je većina Europe u zelenoj zoni s odličnim epidemiološkim uvjetima, Portugal, Španjolska i Cipar imaju izrazito visoku dvotjednu incidenciju zbog čega su u crvenoj zoni.

