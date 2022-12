Dobre vijesti, možda izbjegnemo recesiju: U Hrvatskoj dosad nezabilježena pojava s plaćama, evo što nas sve čeka

Recesija u koju je zagazilo europsko gospodarstvo bit će blaga i plitka, ni izbliza slična krizama koje smo imali u povijesti, kaže guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić. Optimizam se lagano širi i najjačim europskim gospodarstvom, njemačkim. Vodeći njemački ekonomski institut IFO ističe da je u prosincu došlo do snažnog skoka raspoloženja među poduzetnicima na osnovi kojega nagađaju kako postoje šanse da Nijemci izbjegnu ulazak u recesiju ili, ako do nje dođe, da recesija bude blaga, kao što to sugerira i hrvatski guverner u svojim projekcijama.