Dobio sedam godina zatvora jer je brutalno silovao susjedu

V.B. pravomoćno je osuđen na sedam godina zatvora zbog silovanja, odlučio je Visoki kazneni sud (VKS), čime je presuda Županijskog suda u Rijeci postala pravomoćna. Tu presudu, VKS je preinačio u djelu oko istražnog zatvora, jer je omaškom u pisanju presude ispalo da je V.B. u istražnom zatvoru od svibnja, umjesto od travnja 2020. pa mu je i taj mjesec dana naknadno uračunat u izrečenu kaznu.

Teretio se da se u travnju 2020. prvo posvađao sa susjedom, nakon čega ju je silovao. Prema optužnici, koristeći svoju fizičku nadmoć skinuo je žrtvi donji dio trenirke, a zatim joj je, navodilo se u optužnici, ozbiljnim prijetnjama, slomio otpor. Žrtva se opirala, plakala i nedvosmisleno se protivila spolnom odnosu. Nasilni spolni odnos trajao je duže vrijeme, a tijekom njega je V.B. prijetio žrtvi da će joj staviti čarapu u usta. Nakon što je ju je silovao, zabranio joj je da napusti sobu, a ona je tek ujutro uspjela pobjeći.

- Visoki kazneni sud Republike Hrvatske smatra da izrečena kazna zatvora odgovara težini počinjenog kaznenog djela, okolnostima počinjenja te ličnosti samog optuženika. Okolnosti počinjenja upućuju da je postupanje optuženika prilikom silovanja žrtve prešlo mjeru ponižavanja koja je imanentna svakom kaznenom djelu silovanja. Pravilno je prvostupanjski sud olakotnim cijenio sudjelovanje optuženika u Domovinskom ratu, činjenicu odlikovanja i očinstvo troje djece (iako su djeca punoljetna). Otegotnim je cijenjena dosadašnja višestruka osuđivanost za druga djela (za kaznena djela zapuštanje i zlostavljanje djeteta, nasilničko ponašanje u obitelji, tešku krađu, prijetnje i iznudu) - navodi se u obrazloženju odluke VKS-a.

Nakon što je uspjela pobjeći, žrtva je otišla do obližnje ljekarne gdje je sva uplakana zatražila pomoć pa je djelatnica ljekarne nazvala policiju ali i ustanovu koja se brine o zlostavljenim ženama. Djelatnica ljekarne kasnije je na sudu iskazivala da je žrtva bila uplašena i uplakana, da joj je kazala kako joj je V.B. bivši partner koji je sustavno psihički i fizički zlostavlja te je kazala da će se ubiti jer to zlostavljanje više ne može podnositi. Uz to je djelatnici ljekarne kazala i da ju je silovao, a žrtva je kasnije o toj strahoti iskazivala i na sudu. Njezin je iskaz potvrđen i nalazima vještaka.