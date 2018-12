Dobio pet godina zatvora jer mu je pucao u trbuh na terasi kafića

Nikola Car (42) na zagrebačkom Županijskom sudu jučer je nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora zbog pokušaja ubojstva 32-godišnjaka 27. travnja ove godine.

Riječ je o događaju koji je uznemirio javnost jer se pucnjava dogodila u 12.50 na terasi lokala Valentino, u neposrednoj blizini VII policijske postaje u Nehajskoj ulici u Zagrebu. Prema optužnici, Car se posvađao s 32-godišnjakom, nakon čega je izvadio pištolj i pucao mu u trbuh. Nakon toga je pobjegao, a ranjeni muškarac sam je došao do obližnje policijske postaje, nakon čega su policajci pozvali Hitnu pomoć. Bio je životno ugrožen, te je ostao bez gušterače. To je Caru cijenjeno kao otegotna okolnost, a otegotno mu je cijenjeno i to što je ranije osuđivan zbog općeopasne radnje. Motiv pokušaja ubojstva bio je sukob oko djevojke, prijateljice 32-godišnjaka, koju je Car dan prije pokušaja ubojstva vrijeđao i maltretirao.

Car je 26. travnja došao u lokal u kojem je radila ta djevojka i bez ikakvog razloga ju je počeo prvo vrijeđati, a zatim i maltretirati. Ona inače poznaje Cara, a poznaje ga i 32-godišnjak kojem se požalila da ju je Car izvrijeđao. On je prvo nazvao Cara, a sat i pol nakon tog telefonskog razgovora njih su se dvojica našli u Ozaljskoj. Žestoko su se posvađali i potukli pa je morala intervenirati i policija. Obojica su privedena i prijavljena zbog remećenja javnog reda i mira te nakon toga puštena.

Dan kasnije 32-godišnjak je sjedio na terasi kafića Valentino u Nehajskoj ulici kada se Car do kafića dovezao na motoru. Prišao je 32-godišnjaku i nakon kraće svađe izvukao je pištolj kojeg je skrivao ispod majice te je iz njega ispalio hitac 32-godišnjaku u trbuh. Potom je pobjegao, te po putu negdje odbacio i pištolj. No nakon nekog vremena se ipak sam prijavio policiji te je kazneno prijavljen i pritvoren. S obzirom na to da mu je sada izrečena kazna od pet godina zatvora, istražni zatvor mu je sada produljen.