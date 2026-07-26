Najusamljenija kuća na svijetu: tko, kako i zašto živi na otoku bez cesta i susjeda

Mala bijela kuća na zelenoj padini usred Atlantskog oceana jedna je od najprepoznatljivijih fotografija s Islanda. Oko nje nema cesta, susjednih kuća ni tragova moderne civilizacije, već samo strme litice, more i nepregledno nebo. Zbog svoje izoliranosti godinama nosi nadimak „najusamljenija kuća na svijetu“, a njezina je sudbina postala predmet brojnih mitova. Mnogi su vjerovali da je riječ o privatnom utočištu nekog milijardera koji se priprema za kraj svijeta, dok su drugi tvrdili da je kuća navodno poklonjena islandskoj pjevačici Björk. No stvarnost je daleko jednostavnija – i možda zanimljivija.

Kuća se nalazi na malenom otoku Ellidaey, jednom od otoka arhipelaga Vestmannaeyjar, uz južnu obalu Islanda. Riječ je o vulkanskom području koje čini petnaestak otoka nastalih djelovanjem vulkana, navodi ruski portal dzen.ru. Ellidaey je treći najveći otok u arhipelagu, ali njegova je površina tek nešto manja od pola četvornog kilometra. Do najbližeg naseljenog mjesta, grada Heimaeyja, ima oko 12 kilometara morske udaljenosti. Dolazak na otok nije jednostavan. Nema uređene luke, obala je okružena strmim stijenama, a snažne morske struje i promjenjivo vrijeme dodatno otežavaju pristup. Danas na otoku nitko ne živi stalno. Njegovi jedini stalni stanovnici su brojne kolonije morskih ptica, među kojima se posebno ističe atlantski tupik – ptica poznata po karakterističnom narančastom kljunu.

Jedna od najraširenijih priča tvrdila je da je islandska vlada otok poklonila Björk kao priznanje za njezin doprinos zemlji. Ta priča ima određenu poveznicu sa stvarnim događajem. Godine 2000. tadašnji islandski premijer Davíð Oddsson izjavio je da bi pjevačici mogao omogućiti naseljavanje na jednom otoku zbog njezina međunarodnog doprinosa promociji Islanda. No, problem je u tome što je govorio o drugom otoku istog imena – Elliðaeyju u zaljevu Breiðafjörður na zapadu Islanda. Taj otok nema nikakve veze s malom kućom koja se pojavljuje na viralnim fotografijama. Ideja je nakon javnih rasprava propala, a Björk je navodno odustala i zbog mogućnosti da bi njezino izolirano utočište postalo turistička atrakcija.

Druga popularna teorija govorila je da je kuću izgradio bogataš koji se želio sakriti od civilizacije ili pripremiti za katastrofu. No ni ta priča nema uporište u činjenicama. Na Ellidaeyju su ljudi doista živjeli, i to stoljećima. Nekoliko obitelji nastanjivalo je otok, bavilo se ribolovom, uzgojem ovaca i lovom na morske ptice. Otok se spominje i u islandskim sagama. Život ondje bio je iznimno težak. Nije bilo trgovina, liječnika ni jednostavnog načina za odlazak s otoka. Sve što je bilo potrebno za preživljavanje stanovnici su morali sami osigurati. Početkom 20. stoljeća broj stanovnika počeo je padati, a tridesetih godina posljednjih pet stanovnika napustilo je otok i preselilo se na kopno. Ellidaey je tako ostao bez stalnog stanovništva.

Današnja kuća izgrađena je 1953. godine. Podiglo ju je lokalno lovačko društvo kako bi služila kao sklonište za sezonske lovce na tupike. Upravo je ta jednostavna građevina kasnije postala globalni internetski fenomen. Kuća nema priključak na električnu mrežu, vodovod ni kanalizaciju. Voda se prikuplja iz kišnice, kuha se na peći, a za rasvjetu se koriste plinske lampe. Sanitarni čvor nalazi se izvan kuće. Ipak, prema svjedočanstvima posjetitelja, unutrašnjost je iznenađujuće ugodna – s drvenim namještajem, stolom za objedovanje i prostorom za odmor uz peć. Posebno zanimljiv detalj je sauna. U kući bez električne energije i vodovoda postoji sauna koja koristi prikupljenu kišnicu, što mnogi smatraju tipično islandskim spojem jednostavnosti i uživanja.

Može li se kuća posjetiti? Teoretski, da, ali nije riječ o turističkoj destinaciji. Otok ima poseban status i nalazi se pod upravljanjem lovačkog društva. Za dolazak je potrebno dopuštenje, a zbog zahtjevnog pristupa preporučuje se iskusan lokalni kapetan. Na otok se može iskrcati samo na jednom mjestu, a uspon do kuće vodi strmom stazom uz koju je na pojedinim dijelovima potrebna dodatna sigurnost.