Koliku napojnicu ostaviti u kafiću, a koliko u taksiju? Pogledajte popis pravila

U Hrvatskoj napojnica nije obavezna, ali se u ugostiteljstvu, u hotelima i drugim uslužnim djelatnostima često doživljava kao lijepa gesta. Hrvati često ostavljaju napojnice i taksistima, frizerima, kozmetičarima.... Najčešće se ostavlja oko 10 do 15 % računa ako je usluga bila dobra. Mnogi zaokruže račun, ako je nešto bilo 27 eura ostave primjerice 30 eura. Neki pak posegnu duboku u džep. Tijekom turističke sezone napojnice su češće. No, kakva je sitacija s napojnicama u svijetu. Svaka destinacija ima vlastite običaje i kulturne norme kad je riječ o ostavljanju dodatnog novca za uslugu, a istraživanje Tesco Travel Money pokazalo je da je čak 40 milijuna Britanaca zbunjeno oko toga kako napojnice funkcioniraju u inozemstvu. Čak 31 posto njih ostavlja napojnicu samo da izbjegne neugodu, često trošeći novac tamo gdje to nije potrebno.

U Sjedinjenim Američkim Državama dodatni novac za konobare smatra se očekivanim, dok ga u Kini lokalno stanovništvo može doživjeti kao nepristojnu gestu. U Americi je kultura napojnica snažno ukorijenjena i od putnika iz Europe će see gotovo sigurno očekivati da ostave nešto ekstra. Mnogi radnici u ugostiteljstvu o napojnicama ovise kao o bitnom dijelu prihoda. Dok se u Londonu i većim britanskim gradovima uobičajeno dodaje uslužna naknada od 10 do 12 posto, američki restorani tipično očekuju napojnicu od 15 do 20 posto računa. Ni za piće nije drukčije. Barmenima se obično daje dolar ili dva po piću, ili 15 do 20 posto ukupnog iznosa. Taksistima se najčešće ostavlja oko 10 posto, a za pomoć s prtljagom taj se postotak diže prema 20. U hotelima je uobičajeno ostaviti osoblju nekoliko dolara, ovisno o ulozi i kvaliteti usluge. Slična pravila vrijede i u Kanadi. Za poslužitelje u restoranima očekuje se 15 do 20 posto, a za barmene par dolara po piću. U taksijima većina ljudi jednostavno zaokruži cijenu vožnje, piše Daily Mail.

Europa je pravo minsko polje. U Italiji, Francuskoj, Španjolskoj i Njemačkoj napojnica nije nužno očekivana jer restorani često već uključuju uslužnu naknadu. Lokalci ipak često ostave sitniš ili zaokruže račun na sljedeći euro ako su zadovoljni uslugom, pa dodatni novac nije nepoželjan. Kod prijevoza situacija varira. ozači u velikim gradovima poput Pariza mogu očekivati veću napojnicu nego oni u ruralnim dijelovima Francuske. U Srednjoj i Južnoj Americi običaji se razlikuju od zemlje do zemlje. U Argentini je normalno ostaviti oko 10 posto ukupnog računa u gotovini, čak i kad se plaća karticom. U Meksiku je kultura napojnica također izražena. Konobari očekuju 10 do 15 posto računa, taksisti cijene zaokruživanje cijene, a hotelsko osoblje koje čisti sobe zahvalno prima nekoliko dolara dnevno.

U Tajlandu je ostavljanje dodatnog novca u restoranima i ugostiteljskim objektima često dobrodošlo, jer su se lokalci sve više navikli na međunarodne navike. Rijetko je obvezno, ali pet do deset posto računa cijeni se ako uslužna naknada već nije uključena. U Indiji restorani često automatski dodaju uslužnu naknadu od pet do deset posto. Kod taksija se cijeni zaokruživanje cijene ili napojnica od 100 do 300 rupija za posebno dobru uslugu. U Egiptu napojnica, poznata kao bakhshish, čini važan dio lokalne kulture. Radnici u turizmu i ugostiteljstvu često nemaju visoke plaće pa im dodatni novac puno znači. Preporučuje se davati u lokalnoj valuti ili u američkim dolarima. Uobičajeno je ostaviti napojnicu konobarima, čistačima, vodičima i vozačima. U restoranima u Južnoj Africi, Maroku i Keniji tipično se ostavlja 10 do 15 posto. Hotelskom osoblju koje čisti sobe uobičajeno je dati 1 do 3 funte po noći, a neki luksuzniji smještaji čak imaju vlastite vodiče za napojnice. Postoje i zemlje u kojima napojnica nije očekivana, ali se cijeni. U Singapuru nema snažne kulture napojnica i konobari se neće uvrijediti ako je ne ostavite. Ako je usluga posebno dobra, prihvatljivo je ostaviti mali znak zahvalnosti. U Danskoj, Švedskoj i Finskoj napojnica je manje očekivana jer radnici u ugostiteljstvu primaju više plaće. Slično je u Australiji i Novom Zelandu. Zbog viših plaća nije uobičajeno, no nije ni nepoželjno. Hotelsko osoblje i vozači neće čekati napojnicu, ali neki gosti rado ostave pet do deset posto ako su impresionirani uslugom.

Na kraju, postoje destinacije gdje napojnica može biti neprikladna ili čak uvredljiva. U Kini se ostavljanje dodatnog novca na stolu u restoranu ponekad doživljava kao nepristojno, a u nekim ustanovama, uključujući zračne luke, napojnice su zabranjene. U Južnoj Koreji također nije uobičajeno. Japan ima malo drugačiji pristup, napojnica nije očekivana, ali umjesto novca bolje je ostaviti mali dar, osobito hotelskom osoblju.