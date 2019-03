Djevojka u vezi sa 53 godine starijim muškarcem: 'On realno odlično izgleda'

Milojko Božić (74) iz Pilatovića i Milijana Bogdanović (21) iz Lučana čine par za kojim se ovih dana digla itekakva prašina. Između njih stoji razlika od čak 53 godine, no oni se izgleda ne zamaraju previše time. Miljana je ovih dana u potrazi za vjenčanicom, a u budućnosti planiraju i nekoliko djece, piše Kurir.

-Svadba je zakazana za 7. rujna. Prvo me je privukao njegov fizički izgled. Ne volim mlade momke, stariji mi se sviđaju oduvijek. Za svoje godine on, realno, odlično izgleda. Ne zanima me tko što misli i govori, Mikana (kako mu tepa) poznajem cijeli život, susjedi smo i ja sam dolazila kod njega pomoći mu kad je bio bolestan, tada se naša ljubav rodila - kazala je Milijana.

Miljana je svjesna kako mnogi komentiraju da je ona s Milojskom iz nekog interesa, no ističe kako je ne zanimaju takvi komentari.

- Mnogi misle da sam s njim iz interesa, ali sve je najnormalnije. Nemamo problem reći da su njegova ukupna primanja 50.000 dinara (3100 kuna). Nas dvoje živimo u našoj drvenoj palači, tu ćemo prezimiti, a na proljeće ćemo krenuti s renoviranjem kuće koju je Mikan davno sagradio, ali koja je sasvim normalna, nema nikakvog luksuza i bijesa - dodala je.

Milojko je potvrdio sve što je rekla njegova ljepša polovica i dodaje da nije ni slutio da će ga u ovim godinama zadesiti ovakva ljubav.

- Tko bi to očekivao. Privukla me njena dobrota i ljepota- kaže Milojko.