Djed osuđen na osam godina zatvora jer je seksualno zlostavljao unuke koje je trebao čuvati

Muškarac (77) - kojem ne navodimo identitet zbog zaštite žrtava - nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu od osam godina zatvora zbog dva teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta spolnom zlouporabom, a u oba slučaja radilo se o djeci mlađoj od 15 godina. Osim toga osuđen je i zbog povrede prava djeteta. Zbog optužbi za teško spolno zlostavljanje su mu izrečene dvije kazne od po pet godina zatvora, dok je zbog povrede prva djeteta osuđen na godinu i osam mjeseci zatvora. U konačnici mu je izrečena jedinstvena kazna od osam godina zatvora. Istom presudom izrečene su mu dvije sigurnosne mjere. U prvom slučaju radi se o sigurnosnoj mjeri obaveznog psihijatrijskog liječenja u trajanju od tri godine, a u drugom o sigurnosnoj mjeri liječenja od ovisnosti o alkoholu, također u trajanju od tri godine.

U kaznu mu je uračunato vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru od 13. prosinca 2023. do 13. travnja 2024. Kako je osuđen na kaznu višu od pet godina zatvora, određen mu je obligatorni istraži zatvor pa je iz sudnice, u koju je došao sa slobode, izveden s lisicama na rukama te je prepraćen u Remetinec. Mora platiti i 1283 eura sudskih troškova.

Prema optužnici, 77-godišnjaka se teretilo da je spomenuta djela počinio od proljeća do kolovoza 2023. Seksualna nedjela počinio je nad dvoje unuka koji su u to vrijeme imali 5 i 7 godina. Djeca su mu bila povjerena na čuvanje, a umjesto da ih čuva, on ih je pipao, dirao po spolovilima, skidao, ljubio preko odjeće, ljubio i njihova gola tijela. Osim toga, teretio se i da je djecu dirao i pred unukom koji je u to vrijeme imao 12 godina. Dijete je pokušavalo to spriječiti, tako što je drugo dvoje djece uzimalo u zagrljaj te ih micao od djeda.

Tijekom suđenja su saslušana zlostavljana djeca, a njihovim iskazima je sud vjerovao jer su i vjerno iskazivali i nacrtali kako ih je djed zlostavljao. Optuženik je tijekom suđenja psihijatrijski vještačen te je utvrđeno da je u vrijeme počinjena nedjela bio bitno smanjeno ubrojiv. Psihijatrijskim vještačenjem je utvrđeno i da je zbog konzumiranja alkohola došlo do psihoorganskog mijenjana njegove osobnosti, zbog čega je sud prihvatio preporuku vještaka da mu se izreknu dvije sigurnosne mjere. Prilikom izricanja kazne, sud je vodio računa da je riječ o osobi visoke životne dobi, zbog čega su mu za seksualno zlostavljanje djece izrečene pojedinačne kazne bile minimalne. Osim toga, 77-godišnjak ima i dosta zdravstvenih problema, što je također uzeto u obzir prilikom odmjeravanja visine kazne.