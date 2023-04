Dječaku vršnjaci slomili ruku. Majka: Maltretiraju ga već sedam godina

U Belišću su u utorak u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića 13-godišnjem dječaku tijekom vršnjačkog nasilja slomljene obje podlaktične kosti desne ruke. Njegova je majka za Jutarnji list ispričala da nasilje nad dječakom traje već sedam godina, a to čini ista skupina dječaka.

"Sin je poslije nastave došao do svoga bicikla, kada su mu prišla petorica dječaka iz razreda koji ga od početka školovanja imaju na piku i sustavno psihički maltretiraju, provociraju, vrijeđaju... I sada su isto učinili, okružili su ga, vrijeđali i htjeli su mu skinuti sajlu za kočnicu. Sin je u jednom trenutku pustio bicikl i povijao jednog od njih, koji je bacio svoju torbu na tlo. Moj sin je došao do torbe i dva puta udario u nju, a kada se okrenuo i pošao prema biciklu, ovaj dječak mu je dotrčao s leđa i snažno ga gurnuo tako da je pao na ruke i počeo jako plakati od boli koju je osjetio. U bolnici se pokazalo da su slomljene obje podlaktične kosti", rekla je dječakova majka. Dodala je da škola nije zvala policiju, niti su slučaj prijavili socijalnoj službi.

"Nismo se tome ni nadali, jer maltretiranje našeg sina traje od početka školovanja, ali škola očito ne može ili ne želi ništa promijeniti unatoč svim našim prijavama i zahtjevima da to nasilje prestane. Našem je sinu samopouzdanje na nuli, vidno je tužan, nezadovoljan, frustriran, bude i ljut. Do sada nije bilo fizičkog nasilja, ovo je prvi put, ali ja sada ne znam kako će se on poslije ovih praznika vratiti u školu, u isti razred s tim dečkima", rekla je majka.

