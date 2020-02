Dječak umro od gripe, majka ga liječila prema savjetima iz Facebook grupe

Četverogodišnji dječak iz SAD-a preminuo je ovaj tjedan od gripe nakon što njegova majka nije potražila liječniku pomoć iako je dijete bilo bolesno danima. Umjesto toga, pokušavala ga je izliječiti "prirodnim putem" pomoću savjeta koje je pronašla u jednoj Facebook grupi koja okuplja ljude koji se oštro protive cijepljenju.

Gorljivi protivnici cijepljenja sve češće za širenje svoje propagande biraju Facebook kao platformu s kojom mogu doprijeti do širokog kruga ljudi. Pojavile su se tako brojne Facebook grupe u kojima se šire neprovjerene i lažne informacije te savjeti o liječenju. U jeku širenja gripe koja trenutno vlada u raznim dijelovima svijeta, pojavili su se tako i savjeti vezani uz liječenje gripe u grupi "Spriječite obavezno cijepljenje" (Stop Mandatory Vaccination), koja ima više od 139.000 korisnika iz SAD-a.

Nedavno se tamo oglasila majka četverogodišnjeg dječaka kojemu nije bila još dijagnosticirana gripa, ali je imao povišenu temperaturu i napadaje. Drugo dvoje djece imalo je dijagnosticiranu gripu te je liječnik propisao Tamiflu za sve ukućane. Radi se o lijeku koji se najčešće propisuje za liječenje gripe jer ublažava simptome i ubrzava oporavak. No protivnike cijepljenja zabrinjavaju njegove nuspojave pa se protive njegovom uzimanju zbog čega majka nije podignula lijek iz ljekarne. Ispod objave majke čije je četverogodišnje dijete poslije umrlo bilo je 45 komentara. Nijedan od njih nije uključivao savjet da potraži medicinsku pomoć. Liječila ga je tako uljem peperminta, vitaminom C i lavandom, a kada je vidjela da to ne pomaže, pitala je u grupi što još može napraviti. Odgovorili su joj da djecu doji i daje im borovnice i timijan, na što je ona kazala: “Sjajno, probat ću s tim”. No, dijete je u međuvremenu završilo u bolnici te umrlo nakon četiri dana, piše NBC News.

Inače, prema podacima američkog Centra za kontrolu i sprječavanje bolesti, ove godine gripa u većoj mjeri od prosjeka pogađa djecu, a do sada je zabilježeno čak 68 slučajeva smrti djece. Iz Odjela za javno zdravstvo i okoliš u Coloradu potvrdili su da je dječak umro od gripe, no nisu imali informacije o tome je li cijepljeno protiv te bolesti.