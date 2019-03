Djeca se šutala malenim ježom: 'Nije prvi put da su zlostavljači upravo djeca'

Jučer su u blizini jedne škole u Splitu učenici 8. razreda nogama šutali malenog ježa. Jež je odveden u veterinara gdje mu je pružena pomoć, no ono što ovaj slučaj čini zanimljivijim je što su počinitelji djeca. Slučaj je zainteresirao javnost, a oglasila se i udruga 'Splitske šape' koja nije skrivala svoju zgroženost nemilim događajem.

- Nažalost, nama nije prvi slučaj kojem svjedočimo u kojem su zlostavljači životinja djeca, niti prvi koji se događa u blizini jedne odgojno-obrazovne ustanove. Također, nije ni prvi slučaj koji izazove veliku pozornost javnosti koja se onda artikulira kroz veliki broj fb komentara, često onih u kojima se poziva na nasilje ali i one u kojima se može iščitati nezadovoljstvo, razoračaranje i čuđenje "čija su to djeca"; "kakvu to djecu odgajaju neki tamo roditelji"; "kako će škola reagirati"; "gdje je policija"...

Do sada smo prijavile veći broj slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja životinja, a reakcije nadležnih institucija su moramo priznati jako jako loše. Zakon o zaštiti životinja se ne provodi adekvatno, a nadležne institucije često i same volontere ismijavaju prilikom predaje prijava. Mi ne odustajemo, prijavljujemo i dalje ćemo prijavljivati svaki slučaj zanemarivanja i zlostavljanja jer važno je da uspostavljamo praksu, da tjeramo nadležne službe da reagiraju te da javnosti i zlostavljačima šaljemo poruku da je zlostavljanje i nasilje neprihvatljivo i kažnjivo-napisali su iz udruge.