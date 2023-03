Divlja svinja napala čovjeka na Cresu: 'Bio sam u neopisivom strahu, ubio sam je kamenom'

Ono čega mještani otoka Cresa uvijek pribojavaju, a za koju postoji mogućnost, dogodila se nedavno ovčaru iz Ivanja. Naime, Livija Hrelju napala je divlja svinja u ranim jutarnjim satima dok je bila u potrazi za hranom, a opisao je i što se točno dogodilo.

- Oko 8 sati ujutro, na svom ograđenom pašnjaku u neposrednoj blizini kuće, gdje moja supruga i ja držimo ovce, vidio sam uznemirenost i čuo bespomoćno blejanje ovaca. Ušao sam u pašnjak i pokušao vidjeti o čemu se radi, te sam uočio da jednoj ovci nedostaje janje - započinje priču ovčar, a prenosi Novi list.

- Sumnjajući da je u pašnjak ušla divlja svinja jer je to česta pojava ove zime, dao sam se u potragu i pronašao traženu životinju. Pokušao sam je istjerati iz pašnjaka, no ona se zabila u mrežu kojom je pašnjak ograđen. Zatim se okrenula prema meni, te me tako raskrvavljena, bjesomučno, u punom trku, napala. U toj situaciji nisam imao izbora kako se obraniti te hvatam prvi dostupan kamen i s daljine od oko 3 metra bacam taj kamen prema divljoj svinji teškoj šezdesetak kilograma. Kamen je tek okrzne, ali srećom hvatam drugi kamen i pogotkom u glavu je usmrćujem. Moj strah i stres u tom trenutku su neopisivi, te ga mogu razumjeti samo oni koji su nešto slično doživjeli. U panici odlazim do kuće, te javljam predsjedniku LD „Orebica“ Cres da mi je divlja svinja usmrtila janje što sam utvrdio kad sam usmrćenoj životinji otvorio trbuh gdje se vide kosti i vuna - ispričao je Hrelja.

Hrelja je napomenuo kako mu to nije prvi put da je susreo divlju svinju. Još je 1. veljače, prije samog napada, poslao dopis LD 'Orebica' kako bi upozorio na problem koji se javlja na otoku, no nije dobio odgovor. Sada ponovno upozorava nadležne kako je ovaj problem potrebno riješiti.

- Stanje je postalo neodrživo jer i od drugih posjednika stada čujem da imaju i do 100% štete, a LD „Orebica“ nema načina da to riješi iako gospodare ovim lovištem od 7.3.2005. Prirodni resursi potpuno su uništeni, bioraznolikost je nestala, a jedino opstaju divlje svinje. Iznemogle glađu, samo je pitanje dana kad će nekog nemoćnijeg čovjeka ozlijediti. U mom slučaju svinja nije imala sreće, a u sljedećem pokušaju može biti uspješnija u odnosu na žrtvu. Stoga je ovo ujedno i apel svima u državi da se problem počne rješavati i ovaj otok ostavi u stanju u kakvom smo ga naslijedili od naših predaka - zaključio je Hrelja.

