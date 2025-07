Direktorica X-a odlazi s pozicije: 'Nakon dvije nevjerojatne godine...'

Linda Yaccarino, direktorica platforme X koju vodi Elon Musk, objavila je da se povlači sa svoje funkcije. Na čelu tvrtke bila je od lipnja 2023., a odluku o odlasku opisala je kao kraj "dviju nevjerojatnih godina", piše BBC. U oproštajnoj objavi zahvalila je Musku na ukazanom povjerenju i mogućnosti da sudjeluje u preoblikovanju platforme u "aplikaciju za sve" te u obrani slobode izražavanja. Musk joj je na to kratko odgovorio: „Hvala ti na doprinosu.” BBC je zatražio službeni komentar tvrtke X.

Prije angažmana u X-u, Yaccarino je vodila oglašavanje u NBCUniversal, gdje je dobila priznanja za uspješno upravljanje tijekom digitalne transformacije. U X je stigla u trenutku kada je platforma prolazila kroz velike turbulencije – oglašivači su se povlačili, a Musk je proveo masovna otpuštanja. U svojoj objavi povodom odlaska prisjetila se početaka suradnje s Muskom, rekavši kako je odmah prepoznala priliku života u njegovoj viziji za X.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…