Direktor dao ostavku zbog afere New York pa postao koordinator upravljanja

Do kraja tjedna zadarska turistička zajednica objavit će koliko se kandidata javilo za funkciju direktora, upražnjenu nakon ostavke bivšeg direktora Maria Paleke zbog afere New York. No, i prije te objave i odabira novog direktora, bivši direktor u ostavci, u istom

TZ-u dobio je novu funkciju. Iz turističke zajednice su naime na upit Večernjeg lista kazali da je Mario Paleka postao koordinator upravljanja i rukovođenja poslovima TZ-a. Kolika mu je plaća na novoj funkciji, kažu, nisu dužni izvjestiti.

- Turističko vijeće TZ grada Zadra je sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te sukladno Statutu Turističke zajednice grada Zadra rasporedilo gospodina Maria Paleku na radno mjesto Koordinatora planiranja i rukovođenja projektima. Radno mjesto Koordinator upravljanja i rukovođenja poslovima podrazumijeva koordinaciju u poslovima rukovođenja, planiranja i koordinacije projekata, operativno pomaže direktoru u djelokruga rada turističke zajednice, sudjeluje u stručnom radu zajednice, prikuplja i sudjeluje u izradi odgovarajućih izvješća, surađuje s nadležnim i ostalim institucijama, obrađuje pojedina stručna pitanja i probleme iz djelokruga rada, obavlja poslove koordinacijske naravi iz djelokruga rada zajednice, prima stranke, odgovara na upite i vodi korespodenciju te obavlja i ostale poslove po nalogu direktora.

Vezano uz upite o plaći direktora i koordinatora, pojedinačni iznosi plaća bruto i neto svih zaposlenika zaštićeni su poslovnom tajnom temeljem članka 65. Statuta TZ grada Zadra te Općom uredbom o zaštiti podataka budući kako je plaća osobni podatak, koji se odnosi na točno određenog zaposlenika čiji se identitet može utvrditi i povezati s određenim radnim mjestom. Odluku o korištenju službenog automobila i kartice donosi Turističko vijeće na prijedlog direktora - navode iz TZ-a.

Na naš upit o prozivkama oporbe za nezakonito trošenje u New Yorku iz TZ-a su odgovorili “ne raspolažemo postupcima DORH-a u vezi s prijavom gradskih vijećnika.”

Putovanje zadarske delegacije, podsjetimo, prezentirano od TZ-a kao turistička prezentacija Zadra u New Yorku, koštalo je nešto više od 68 tisuća eura (oko pola milijuna kuna). Zadarska oporba je zatražila istragu DORH-a nakon objave računa za ribu koju su iz TZ-a platili 1166 dolara, te plus još i prijevoz 17,2 kilograma kovača do New Yorka kao i objave računa za taksi prijevoz delegacije plaćen 2000 dolara. Nakon puta su u javnost procurile i snimke u kojima sin lokalnog poduzetnika vrijeđa s razuzdane zabave novinare lokalnog portala, te je tada nakon ostavke direktora od oporbe bila zatražena i odgovornost i gradonačelnika Branka Dukića koji je također bio na navedenom putu.