IZVRSNO ZNANJE

Hrvatski učenici s dva srebra među 10 najboljih na Prirodoslovnoj olimpijadi EU-a

U prvom timu su sudjelovali: Ana Piroš iz III. gimnazije iz Osijeka, Lena Posavec iz zagrebačke OŠ Alojzija Stepinca, Luka Novosel Glavočević iz Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga iz Križevaca, dok su u drugom timu bili: zagrebački gimnazijalci Matej Zajec iz V. gimnazije, Davor Sokač iz I. gimnazije te Matej Jedvaj iz Prirodoslovne škole Vladimira Preloga.

Na Prirodoslovnoj olimpijadi EU-a sudjelovala su dva hrvatska tima koja su osvojila srebrne medalje i ušla u deset najboljih timova na tom prestižnom natjecanju, a šestero hrvatskih učenika pokazalo je izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije.

Na natjecanju je sudjelovalo 48 timova (ukupno 144 učenika) iz 23 zemlje članice Europske unije. Oba hrvatska "srebrna" tima pokazala su izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije te su osvojila srebrne medalje, odnosno ušla u deset najboljih timova na ovom prestižnom natjecanju, priopćila je voditeljica hrvatske ekipe na natjecanju profesorica Tajana Begović.

U prvom timu su sudjelovali: Ana Piroš iz III. gimnazije iz Osijeka, Lena Posavec iz zagrebačke OŠ Alojzija Stepinca, Luka Novosel Glavočević iz Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga iz Križevaca, dok su u drugom timu bili: zagrebački gimnazijalci Matej Zajec iz V. gimnazije, Davor Sokač iz I. gimnazije te Matej Jedvaj iz Prirodoslovne škole Vladimira Preloga.

Srebrne medalje hrvatskim učenicima dodijelila je švedska fizičarka Anne L’Huillier, dobitnica Nobelove nagrade za fiziku 2023. godine. Ovogodišnje je natjecanje održano od 2. do 9. svibnja, u Lundu u Švedskoj. Prirodoslovna olimpijada EU-a je natjecanje namijenjeno učenicima do 17. godine koji se natječu timski u rješavanju interdisciplinarnih praktičnih zadataka iz fizike, kemije i biologije. Od natjecatelja se zahtijeva spretnost u eksperimentalnom radu i obradi podataka te znanstveni pristup rješavanju problema.

"Zadaci na natjecanju daleko nadmašuju srednjoškolsko gradivo, ali su u uvodnom dijelu zadatka objašnjeni osnovni principi potrebni za rješavanje zadataka. Od natjecatelja se očekuje da pažljivo slijede upute, primjene znanstvenu metodologiju, izvode zaključke temeljem mjerenja i surađuju unutar tima što ih vodi do ispravnih rješenja zadataka",  pojasnila je profesorica Begović.

Izbor hrvatskih natjecatelja za Olimpijadu provodi se kroz sustav školskih, županijskih i državnih natjecanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i državnih povjerenstava za pojedina prirodoslovna područja. Pripreme za natjecanje održane su na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu koji je ujedno bio i organizator odlaska na olimpijadu.  Pokrovitelj odlaska na olimpijadu bilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a uz voditeljicu hrvatske ekipe Tajanu Begović, mentori učenika na olimpijadi bili su nastavnici PMF-a: Đani Škalamera, Karolina Matejak Cvenić i Andreja Lucić.

