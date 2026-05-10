GAF TJEDNA

Bespravno sagradili čak i groblje, a načelnik predvodio napad na novinare

Dnevnik Nove TV
Autor
Vladimir Barišić
10.05.2026.
u 19:28

Sve su u Hrvatskoj bespravno gradi, ali slučaj u Marini pokraj Trogira ipak je nadmašio i najluđe ideje

Hrvatska je raj za bespravnu gradnju. Kuće, vikendice, zgrade, vezovi za brodove, privatne plaže... Opjevao ju je i Saša Antić u pjesmi "Ziđan", koja ide "Zemlje iman, dozvole neman nije me briga, ziđat se spreman..." Sve su u Hrvatskoj bespravno gradi, ali slučaj u Marini pokraj Trogira ipak je nadmašio i najluđe ideje. Tamo su, naime, ilegalno sagradili groblje. Mrtvačnica i tridesetak grobnih mjesta izgrađeni su bespravno na privatnom zemljištu.

Kada su novinari Nove TV o tome došli napraviti prilog, napala ih je bijesna gomila na čelu s tamošnjim općinskim načelnikom Antom Mamutom. Načelnik je na kraju uz još nekoliko osoba priveden zbog nasilničkog ponašanja, ali i nakon nekoliko dana, uz mjere opreza, pušten na slobodu. Mamut je samo jedan u nizu primjera političara koji vlast doživaljavaju kao dozvolu za bahato ponašanje i provođenje bezakonja. 
Ključne riječi
groblje ilegalna gradnja ante mamut

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
stomiovotreba
20:01 10.05.2026.

Balkane, Balkane, Balkane moj!

