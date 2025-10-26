Diplomatski iskorak Hrvatske: Grlić Radman u posjetu Iraku

Dvodnevni posjet ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana Iraku predstavlja jedan od najvažnijih diplomatskih iskoraka Hrvatske na Bliskom istoku u posljednjem desetljeću. Nakon ranijih službenih posjeta Siriji i Jordanu, irački su mediji dolazak hrvatskog šefa diplomacije u Bagdad gotovo jednoglasno ocijenili povijesnim događajem i dokazom čvrstog prijateljstva između Hrvatske i Iraka. Posjet je dodatno naglasio spremnost obiju zemalja da intenziviraju političku, gospodarsku, diplomatsku i sigurnosnu suradnju te otvore novo poglavlje u međusobnim odnosima utemeljenim na uzajamnom povjerenju i konkretnoj suradnji.

Središnji događaj posjeta bio je susret ministra Grlića Radmana s predsjednikom Iraka Abdulom Latifom Jamalom Rashidom u palači Al-Salam. Tijekom razgovora dvojica su dužnosnika razmijenila mišljenja o jačanju političke, gospodarske i kulturne suradnje između dviju država. Predsjednik Rashid istaknuo je da Irak danas uživa sigurnosnu, političku i društvenu stabilnost te se priprema za nove parlamentarne izbore s ciljem jačanja demokracije i mirnog prijenosa vlasti. Naglasio je želju Iraka za razvojem partnerstava s Hrvatskom i državama članicama Europske unije, prepoznajući Hrvatsku kao pouzdanu i prijateljsku zemlju koja razumije izazove regije. Hrvatski ministar pohvalio je ulogu Iraka u promicanju regionalnog mira i stabilnosti te izrazio spremnost Zagreba na produbljenje odnosa u sektorima ulaganja, energetike, obrazovanja i kulturne razmjene.

U središtu razgovora ministra Grlića Radmana i zamjenika premijera i ministra vanjskih poslova Fuada Mohammeda Husseina bila je nadogradnja Memoranduma o razumijevanju o političkim konzultacijama, potpisanog 2024. u Zagrebu. Sugovornici su se složili kako dvije države imaju velik potencijal za daljnje produbljivanje gospodarske suradnje, osobito u energetskom sektoru, obrambenoj industriji i obrazovanju. Hrvatski ministar naglasio je kako Hrvatska podupire jedinstvo i suverenitet Iraka te cijeni njegove napore u promicanju mira i stabilnosti u regiji.

Posebno je značajan bio dio razgovora posvećen suradnji hrvatskih tvrtki koje već posluju u Iraku. Spomenuti su Končar, koji sudjeluje u modernizaciji hidroelektrane Haditha, HS Produkt – poznat po vojnoj tehnologiji i naoružanju, te DOK-ING, svjetski priznati proizvođač strojeva za razminiranje. Te su tvrtke istaknute kao primjeri uspješnih i obostrano korisnih projekata koji spajaju hrvatsko tehnološko znanje s iračkim potrebama za modernizacijom infrastrukture i jačanjem sigurnosnih kapaciteta. Prema neslužbenim izvorima, hrvatski ministar jasno je dao do znanja iračkim dužnosnicima da hrvatska država čvrsto stoji iza ovih kompanija te da su spremne dodatno proširiti svoje djelovanje u Iraku.

Kako doznaje Večernji list iz iračkih izvora, Bagdad je izrazio želju za intenziviranjem suradnje u svim područjima, osobito s tvrtkom HS Produkt, poznatom po proizvodnji vrhunske vojne opreme i naoružanja. Posebnu težinu posjetu dao je susret ministra Grlića Radmana s ministrom unutarnjih poslova Abdul-Amirom al-Shammarijem, s kojim je razgovarao o jačanju sigurnosne suradnje, borbi protiv terorizma, razmjeni iskustava u nadzoru granica i zaštiti civila te mogućnostima suradnje u razminiranju i razvoju tehnologija bespilotnih letjelica. Hrvatska, kao članica NATO-a i Europske unije, ponudila je stručnu i tehničku podršku, što je Bagdad pozdravio kao znak istinskog partnerstva.

Ministar Grlić Radman posjetio je i zapovjedništvo NATO misije u Iraku, gdje je razgovarao s brigadnim generalom Ericom C. Wielandom i brigadnim generalom Pedrom Sebastiánom de Ericeom Llanom o doprinosu Hrvatske misiji međunarodne sigurnosti i stabilizacije. Ovim je Hrvatska pokazala kako Irak vidi ne samo kao gospodarskog partnera, već i kao ključnu točku regionalne sigurnosti i stabilnosti.

Tijekom posjeta hrvatsko izaslanstvo održalo je i sastanke s ministrom obrane Thabetom Mohammadom Saeedom Al-Abbasijem, ministrom okoliša Hallom Al-Askarijem te zamjenikom ministra energetike Mohammedom Nimaaom Al-Tufailijem. Posebno je istaknuta energetska suradnja kao područje s najvećim potencijalom, budući da Irak raspolaže značajnim prirodnim resursima, dok Hrvatska nudi tehnološku ekspertizu i iskustvo u održivim energetskim rješenjima.

Cjelokupni posjet potvrđuje da Hrvatska ozbiljno pristupa jačanju svojih odnosa s državama Bliskog istoka, s naglaskom na gospodarsku diplomaciju i razvoj sigurnosnih kapaciteta. Irak sve više prepoznaje Hrvatsku kao pouzdanog europskog partnera koji razumije izazove postratne obnove i nudi konkretna rješenja kroz tehnologiju, znanje i iskustvo. Posjet ministra Grlića Radmana Bagdadu može se smatrati strateškim potezom kojim Hrvatska učvršćuje svoje pozicije u regiji s iznimnim geopolitičkim značajem. Riječ je o posjetu koji nadilazi protokolarnu razinu – otvorio je prostor za nove gospodarske sporazume, sigurnosne inicijative i kulturne veze. U vremenu kada svijet traži stabilne i pouzdane partnere, Hrvatska i Irak ovim su susretom pokazali da dijele iste vrijednosti: mir, stabilnost i zajednički napredak.