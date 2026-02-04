FOTO Ove fotografije iz crkve šokirale su zemlju: Svi pričaju o zapanjujućoj sličnosti

I crkva i država u Italiji istražuju restauraciju kerubina u rimskoj crkvi koji zapanjujuće podsjeća na premijerku Giorgiju Meloni.
I crkva i država u Italiji istražuju restauraciju kerubina u rimskoj crkvi koji zapanjujuće podsjeća na premijerku Giorgiju Meloni.
Foto: Reuters/PIXSELL
Share
Podijeli
Rimska biskupija i talijansko ministarstvo kulture pokrenuli su odvojene istrage nedavnih obnova bazilike San Lorenzo in Lucina, u središtu Rima, nakon što su fotografije kerubina u stilu Meloni objavljene u talijanskim novinama ovog vikenda."Prije restauracije, postojao je generički kerubin", napisao je list La Repubblica, koji je prvi izvijestio o sličnosti. "Danas je to lice najmoćnije žene u zemlji", objavljeno je. 
Rimska biskupija i talijansko ministarstvo kulture pokrenuli su odvojene istrage nedavnih obnova bazilike San Lorenzo in Lucina, u središtu Rima, nakon što su fotografije kerubina u stilu Meloni objavljene u talijanskim novinama ovog vikenda."Prije restauracije, postojao je generički kerubin", napisao je list La Repubblica, koji je prvi izvijestio o sličnosti. "Danas je to lice najmoćnije žene u zemlji", objavljeno je. 
Foto: Reuters/PIXSELL
Share
Podijeli
Ministarstvo kulture poslalo je inspektore na lice mjesta. Ako se utvrdi da restauracija nije vjerno slijedila original iz 2000. godine (kada je freska prvi put oslikana), kerubin će najvjerojatnije biti vraćen u "generičku" verziju.
Ministarstvo kulture poslalo je inspektore na lice mjesta. Ako se utvrdi da restauracija nije vjerno slijedila original iz 2000. godine (kada je freska prvi put oslikana), kerubin će najvjerojatnije biti vraćen u "generičku" verziju.
Foto: Reuters/PIXSELL
Share
Podijeli
O svemu se oglasila i Meloni i u šali objavila: "Ne, definitivno ne izgledam kao anđeo". Objava je brzo postala viralna, a mnogi su je pohvalili za samoironiju.
O svemu se oglasila i Meloni i u šali objavila: "Ne, definitivno ne izgledam kao anđeo". Objava je brzo postala viralna, a mnogi su je pohvalili za samoironiju.
Foto: Reuters/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Bruno Valentinetti, 83-godišnji samouki dekorater i volonter u bazilici, tvrdi da nije bilo nikakve namjere. "Ne vidim nikakvu sličnost, to je u oku promatrača. Nisam koristio nikoga kao model", rekao je u više intervjua. Dodaje i da mu je "svejedno" jer "ne voli Meloni" i živi skromno u crkvi.
Bruno Valentinetti, 83-godišnji samouki dekorater i volonter u bazilici, tvrdi da nije bilo nikakve namjere. "Ne vidim nikakvu sličnost, to je u oku promatrača. Nisam koristio nikoga kao model", rekao je u više intervjua. Dodaje i da mu je "svejedno" jer "ne voli Meloni" i živi skromno u crkvi.
Foto: Reuters/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Reuters/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Reuters/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Reuters/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Reuters/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Reuters/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Reuters/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/