FOTO Ove fotografije iz crkve šokirale su zemlju: Svi pričaju o zapanjujućoj sličnosti

Rimska biskupija i talijansko ministarstvo kulture pokrenuli su odvojene istrage nedavnih obnova bazilike San Lorenzo in Lucina, u središtu Rima, nakon što su fotografije kerubina u stilu Meloni objavljene u talijanskim novinama ovog vikenda."Prije restauracije, postojao je generički kerubin", napisao je list La Repubblica, koji je prvi izvijestio o sličnosti. "Danas je to lice najmoćnije žene u zemlji", objavljeno je.
Ministarstvo kulture poslalo je inspektore na lice mjesta. Ako se utvrdi da restauracija nije vjerno slijedila original iz 2000. godine (kada je freska prvi put oslikana), kerubin će najvjerojatnije biti vraćen u "generičku" verziju.
Bruno Valentinetti, 83-godišnji samouki dekorater i volonter u bazilici, tvrdi da nije bilo nikakve namjere. "Ne vidim nikakvu sličnost, to je u oku promatrača. Nisam koristio nikoga kao model", rekao je u više intervjua. Dodaje i da mu je "svejedno" jer "ne voli Meloni" i živi skromno u crkvi.