Dio četvrtaša u ponedjeljak piše prvi nacionalni ispit: Donosimo detalje što to znači

Učenici IV. razreda osnovnih škola Hrvatske koje su u školskoj 2021./2022. bile eksperimentalne, u ponedjeljak 6. ožujka pristupit će prvom od ukupno tri nacionalna ispita koja ih u sljedećem tjednu očekuju. Riječ je o ispitu iz Hrvatskog jezika koje će učenici eksperimentalnih škola diljem zemlje pisati u isti sat - s početkom u devet sati. Riječ je o ispitima koji se još uvijek polako primjenjuju u našem obrazovnom sustavu, koji se ne ocjenjuju brojčanom ocjenom, već opisnom i čiji rezultati nikako ne utječu na učenika - dakle ne upisuju im se u dnevnik niti na bilo koji način mogu utjecati na njihov uspjeh. Ovi nacionalni ispiti za četvrte razrede još uvijek ne obuhvaćaju cijelu generaciju kao što je to slučaj sa svim osmašima Hrvatske koji će pak nacionalnim ispitima pristupati od 13. do 31. ožujka u ukupno osam predmeta.

Cilj ovih ispita za koje ne treba priprema, dodatno učenje još manje plaćanje instrukcija koje su pojedine firme pokrenule lažno uvjeravajući roditelje da su nužne jer će nacionalni ispiti utjecati na uspjeh djece jest dobiti realnu sliku obrazovnog sustava - odnosno onoga što djeca doista znaju. Kada se kao što smo već pisali, nacionalni ispiti u potpunosti primjene na sve generacije u četvrtom, petom i osmom razredu i postanu uobičajena praksa služit će između ostalog vodstvu svake škole o napredovanju učenika, odnosno o radu nastavnika.

Naime tada će škole recimo po rezultatu uspjeha učenika u IV. razredu na nacionalnim ispitima imati uvid u znanje s kojim je učenik stigao u predmetnu nastavu, kao što će imati kompletni uvid u napredovanje ili nazadovanje znanja a time i rada nastavnika na kraju osnovnoškolskog obrazovanja s učenicima. Istovremeno ti su ispiti i ogledalo roditeljima - naime budući su u cijeloj zemlji identični i pokazuju je li znanje učenika na određenom predmetu zadovoljavajuće, iznadprosječno ili ispod prosjeka to će roditeljima dati realan uvid u znanje djeteta a tako između ostalog i spriječiti traženje ocjena ili pritiska na nastavnike.

Oni su i konačno neovisno vanjsko vrednovanje obrazovanja osnovnoškolskih ustanova budući Hrvatski obrazovni sustav time do sada nije raspolagao. Osim u ponedjeljak, učenici četvrtih razreda koji pristupaju nacionalnim ispitima u srijedu, 8. ožujka u 9 sati pisat će matematiku, dok je ispit iz prirode i društva rezerviran za 10. ožujka. Sve ispite učenici četvrtih razreda pišu u svojim učionicama, bez ikakve promjene, osim što će ovaj ispit za razliku od bilo kojeg drugog dobiti zapakiranog. Učenici će ispit morati popunjavati plavom ili crnom kemijskom a uz sebe kao ni do sada na bilo kojem ispitu ne bi trebali imati nikakve pomoćne materijale, najmanje mobitele. Izostanak učenika na dan pisanja nacionalnih ispita potrebno je opravdati kao i svaki drugi izostanak s nastave, a takav učenik naknadno neće pristupiti nacionalnom ispitu. Upravo to još je jedna potvrda da nacionalni ispiti nisu dramatični, ni odlučujući, niti bi roditelji, kao ni nastavnici trebali vršiti pritisak na djecu i zastrašivati ih nacionalnim ispitima, nego im objasniti da ispunjavaju zapravo test bez testa koji će dati konačan uvid u znanje koje se stječe upravo u svakoj određenoj školi.

Pred osmašima je pak veća količina predmeta na kojima će morati pokazati znanje koje će obuhvaćati sve godine školovanja, ali kao i kod svih drugih pristupnika nacionalnim ispitima, rezultati tih ispita nikako neće utjecati na njihove upise srednjih škola, niti na zaključne ocjene.

