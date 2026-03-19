Prodaja stanova i kuća u Istri od lani u padu 34 posto

I dok tržište nekretnina cvjeta u Slavoniji, u Istri je, sudeći prema statističkim podacima, situacija drugačija. Službeni podaci Porezne uprave svjedoče da je tržište nekretnina u Istarskoj županiji od 2023. do 2025. doživjelo dramatičan pad od 34%. Taj se podatak odnosi na sve vrste nekretnina, od stanova, kuća, zemljišta, poslovnih prostora do garaža i ostalog. – Prije tri godine, dakle 2023. godine, tržište je s rekordnih 14.900 transakcija bilo na vrhuncu. Od tada smo svjedoci kontinuiranog pada – prvo 21% u 2024., a zatim dodatnih 16% u 2025. godini. Ukupni pad od 2023. do 2025. iznosi 5096 transakcija, što predstavlja smanjenje od 34%. Taj podatak potvrđuje i analiza podataka tijekom godina iz pet ključnih gradova južne Istre: Pule, Medulina, Vodnjana, Ližnjana i Fažane – kaže Aljoša Vučetić iz pulske agencije Maris nekretnine.

Navodi Pulu kao primjer najvećeg grada u regiji koji je u tri godine imao 285 milijuna eura prometa u prodaji nekretnina. Ističe da je od 2023. do 2025. Pula imala ukupno 1828 prodanih nekretnina, što je udjel od 44,6% tržišta pet analiziranih gradova. Na temelju prosječnih tržišnih cijena – za stanove oko 182.000 eura, kuće oko 320.000 eura, a zemljišta oko 72. 000 eura po transakciji – ispada da se najviše trgovalo stanovima, čak 79,5 posto, zatim 13 posto kupoprodaje otpada na zemljišta, a 7,5 posto na kuće.

Aljoša Vučetić ističe više razloga usporavanja tržišta u Istri – kamatne stope više nisu povoljne s obzirom na njihov porast s tri na četiri posto. Dodaje i da su cijene dosegnule svoj plafon, odnosno razine koje si mnogi domaći kupci jednostavno ne mogu priuštiti. Tu je i dominacija domaćih kupaca koji kupuju za osobnu upotrebu.

– Ključna činjenica koja se često zanemaruje jest da većinu kupaca čine lokalni stanovnici koji kupuju nekretnine kako bi riješili svoje stambene potrebe, a ne strani investitori. Više cijene, stroži uvjeti kreditiranja i stagnacija plaća otežavaju im vlasništvo nad domom. Globalna inflacija i širi ekonomski trendovi utjecali su i na povjerenje kupaca. Ljudi su oprezniji u preuzimanju velikih financijskih obveza. Dakle, tržište se prilagođava novoj stvarnosti. Pad od 34% u Istarskoj županiji nije razlog za paniku, već prirodna korekcija nakon godina pregrijavanja; 2023. bila je zlatna godina koja se neće uskoro ponoviti, ali to ne znači da su nekretnine u Istri izgubile na vrijednosti ili privlačnosti. Ono što se promijenilo jest pristup. Era prodaje svega bez obzira na cijenu ili kvalitetu je završena. Kupci sada traže pravu vrijednost za novac, a prodavači moraju biti realniji u svojim očekivanjima – dodaje A. Vučetić iz Maris nekretnina. Ističe da potražnja za nekretnina u Istri postoji. Tražene su manje kuće i manji stanovi te zemljišta, dok velike kuće, dakle nekretnine skuplje od pola milijuna eura nisu tražene.

- Novogradnja je na području Istre na cijeni, interesa za kupnju ima. Cijene kvadrata više ne rastu jer su prethodnih godina dosegle maksimum. Recimo, novogradnja postiže cijene od 3.500 eura za kvadrat, do 3.900 eura. U Puli, je primjerice, lani prosječna cijena kvadrata iznosila 2.418 €/m², a najviša postignuta cijena može ići do 4.100 eura za kvadrat na najatraktivnijim lokacijama. Dakle, suprotno onome što se sada događa u Slavoniji gdje su cijene nekretnina zadnjih godina bile daleko manje od cijena u drugim dijelovima Hrvatske. Primjerice, imam jedan slučaj gdje je klijent htio prodati kuću u Puli kako bi u Slavoniji kupio imanje. To je nekada mogao bez problema, no sada taj plan nije realan, obzirom na veće cijene kvadrata u Slavoniji - kaže nam Aljoša Vučetić.

Vile i velike kuće sa niz apartmana koji se mogu iznajmljivati više nisu u fokusu interesa kupaca obzirom da se nekretnine u Istri kupuju sve češće radi vlastitih potreba.- Interes postoji za unutrašnjost i za obalu Istre; najatraktivnije su lokacije u Rovinju, Puli, Fažani, Medulinu, te u ostalih gradovima na zapadnoj obali, dok su cijene nekretnina u unutrašnjosti Istre zabilježile lagani rast cijena. Puno je kupaca koji žele uživati u mirovini u Istri i njima su važne manje kuće, manji stanovi koje mogu održavati. U svakom slučaju, kupci su danas puno oprezniji, a prodavatelji moraju biti realni u svojim očekivanjima - dodaje sugovornik.

Trenutno je, primjerice, čak 1.875 stanova na Njuškalu oglašeno za prodaju u Umagu, što je najviše u Istri, u Medulinu 1.513 stanova, gdje se za stan od 125 kvadrata u novogradnji s bazenom traži 450.000 eura. U Lupoglavu je, pak na prodaju tek jedan stan od 70 kvadrata za kojeg vlasnik traži 58.000 eura.