Đikić: Mjere su djelovale, vjerujem da je Stožer ponosan

Tim znanstvenika Ivana Đikića od Ministarstva znanosti njemačke savezne države Hessen dobio je osam milijuna eura za projekt kojem je cilj pronalazak lijeka protiv koronavirusa. Komentirajući tu najnoviju vijest, Đikić je poručio da se neće moći stvoriti lagano lijekove protiv koronavirusa nego će se morati koristiti najmodernije i najinovativnije tehnologije i udružiti različite vrste disciplinarnosti, kako bi se što prije stvorio novi, specifični lijek na koronavirus.

Nije mogao reći koliko će taj proces trajati, ali je istaknuo da će se raditi maksimalnom brzinom.

- Ali najvažnije je da ti lijekovi u isto vrijeme budu i neštetni za građane. U početku se najviše posla gubi da se stvori nešto što je specifično protiv virusa a u isto vrijeme nema negativne učinke na domaćina. U tom periodu nekada treba godina, a nekada deset godina i to je onda veliki rizik - rekao je Đikić za RTL Danas.

Kazao je i da lijek nije zamjena za cjepivo. Komentirajući pak zastoj u isporuci cjepiva, rekao je da je dobra vijest da i druge kompanije, kao što je Novartis, Sanofi, žele pomoći Pfizeru da proizvode njihova cjepiva u svojim pogonima.

- To je jedno kolaboracijsko djelovanje i vjerujem da ćemo na taj način prebroditi ove nedostatke cjepiva i da ćemo do kraja godine ipak uspjeti u onome što smo željeli, a to je da kontroliramo bolest putem najmanje 70 posto procijepljenosti globalno. Ne samo u jednoj zemlji nego globalno u Europi- rekao je Đikić.

Upitan da prokomentira jučerašnje brojke novozaraženih i osoba na respiratoru, koje su nakon dugo vremena pale ispod 100, Đikić je odgovorio:

- To nam govori da su mjere djelovale i da ovo što je doneseno krajem studenog, a posebno početkom prosinca, s uvođenjem i kazni za one koji se ne pridržavaju, a u isto vrijeme promjena je bila i u komunikaciji Stožera - sve je to uozbiljilo građane, građani su se pridržavali distance i mjera sprječavanja širenja virusa i imamo, uistinu, jako jako dobre, pozitivne i optimistične rezultate. Brojevi od 300 do 100 su zadnji puta bili krajem rujna, prije četiri mjeseca, kada smo imali ogromni rast i sada kontinuirani pad. To je vrlo pozitivno. Vjerujem da su građani sretni, a vjerujem da je i Stožer ponosan da smo zajednički uspjeli to postići.

Što se tiče pitanja kada bi se trebale ukinuti ili popustiti mjere, Đikić smatra da to treba odlučiti Stožer u suradnji s ljudima koji su povezani s tim.

- Važno je gledati i budućnost i ono što se događa oko nas, a to je mogućnost pojave novih sojeva u Hrvatskoj. O njima još uvijek vrlo malo znamo jer se još uvijek vrlo malo sekvencioniralo u Hrvatskoj. U tome trebamo biti pažljivi i oprezni i trebamo potvrditi s različim metodama postoji li opasnost razvoja. Ako ne postoji, onda su stvarno rezultati danas dobri i Hrvatska može ići sa određenim pravilnim popuštanjem mjera, ali te mjere opet moraju biti pravilno komunicirane - ističe Đikić.

Osvrnuo se i na nove sojeve koronavirusa.

- Vrlo je opasno, i zato se Amerika toliko boji, kada se pojave dva ili tri soja, od Južne Afrike, Brazila ili Engleske, u istoj populaciji - tada je veliki rizik da među njima ne dolazi do stvaranja novih, još opasnijih sojeva. Toga se svi užasno boje i zato trebamo biti ispred virusa u detekciji. Ali ne treba plašiti ljude s tim. Uvijek sam za to da se ljudima kaže istina i da se metodama znanosti unaprijed odredi kakvu opasnost to predstavlja i onda možemo planirati sljedećih tri ili šest tjedana da li ćemo morati biti pod ozbiljnijim mjerama, pažnjom i odgovornošću. O onda ljudima to komunicirati - kazao je Đikić koji smatra da će Hrvatska kroz tu fazu dobro proći.

Komentirajući novo istraživanje koje je pokazalo da da koronavirus može potaknuti tijelo da napada samo sebe, rekao je da je to ozbiljno upozorenje.

- Ta studija je zanimljiva. Ne samo zato što govori o koronavirusu nego i drugim virusima. Govori se o tome kada virus uđe u naš organizam i pomiješa naš imunološki odgovor, naš imunološki sustav krivo prepoznaje i naše vlastite antigene i počne ih napadati. I to je tijekom virusne infekcije. Vjeruje se da jedan dio tog poremećaja u imunološkom sustavu, koji je uzrokovan virusom, može ostavljati i te kronične posljedice, tzv. post-covid sindrom. A među njima se već dobro zna da su krvne žile, endotene stanice jedan opd glavnih točaka napada virusa, a moguće i tih autoimunih reakcija. O tome se još treba istraživati kako bi mogli više znati.

>> VIDEO Prva dama Sanja Musić Milanović sudjelovala u cijepljenju građana