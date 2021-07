Đikić: Četvrti val pandemije ne može se spriječiti ali se može kontrolirati

Četvrti val pandemije koronavirusa prouzročen delta sojem već je počeo i ne može se spriječiti, ali se može učinkovitije kontrolirati kako bi se smanjio broj zaraženih i umrlih, ocijenio je hrvatski znanstvenik i molekularni biolog Ivan Đikić.

U intervju kojega je u utorak objavio sarajevski list Dnevni avaz, Đikić je ocijenio kako nema mjesta opuštanju jer su se u velikim problemima našle i zemlje koje su uspjele cijepiti više od polovice stanovništva poput Velike Britanije, Španjolske i Portugala.

"Opasnost delta soja ogleda se u tome što se čak 60 posto brže širi od originalnog britanskog alfa soja", kazao je Đikić.

VIDEO Što je zapravo delta soj koronavirusa i koliko je opasan?

Upravo je to dovelo do situacije u kojoj je, primjerice, u Velikoj Britaniji, čak 90 posto novozaraženih inficirano delta sojem pa Đikić stanje u toj zemlji opisuje opasnim. "Ide ka gorem i broj zaraženih je iz dana u dan sve veći. To znači da nam ova nova varijanta i s cijepljenjem može stvarati probleme", upozorio je Đikić.

Njegova je preporuka ipak povećati cijepljenje, oprez, ali i intenzivirati testiranja kako bi se pravodobno otkrila pojava delta soja kod stanovništva i spriječilo širenje zaraze.

Četvrti val pandemije, kako je zaključio, ne može se zaustaviti no može se spriječiti njegovo nekontrolirano širenje odnosno izbjeći scenarij iz trećeg vala protekle zime. Kad bi se to postiglo, upola bi se smanjio broj umrlih i oboljelih, ali i izbjegao scenarij ponovnog zatvaranja.