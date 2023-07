Mogu li očekivati novi napadi na Krimski most? Njegovo onesposobljavanje dovelo bi Ruse u nezavidnu situaciju?

O ozbiljnosti i uspješnosti današnjeg ranojutarnjeg ukrajinskog napada na Krimski most ne svjedoče samo snimke na kojima se vidi kako je jedna strana mosta urušena, nego i ogorčene reakcije Moskve, koja tvrdi da su u napadu na Krimski most izravno sudjelovali i američki i britanski obavještajci. Na mostu što povezuje rusku regiju Krasnodar i ukrajinski poluotok Krim, koji je Rusija nezakonito anektirala 2014. godine, poslije tri sata ujutro odjeknule su dvije eksplozije u kojima su poginuli muškarac i žena, a njihova maloljetna kći u napadu je ozlijeđena. Moskva je za napad odmah optužila Kijev, a ukrajinsku odgovornost za francusku novinsku agenciju AFP neuobičajeno brzo potvrdio je neimenovani izvor iz ukrajinske sigurnosne službe (SBU).

Ključna opskrbna linija

Zanimljivo je da napad na most, koji nije samo ključna opskrbna linija ruskih snaga, i kao takav potpuno legitiman ratni cilj, nego i simbol ruske okupacije Krima i agresije na Ukrajinu, na ruskoj strani smatraju "terorističkim činom", kako to, primjerice, tvrdi glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, premda upravo namjerni ruski napadi na civile i uništavanje civilne infrastrukture u Ukrajini u proteklih 16 mjeseci imaju sva obilježja terorizma, ratnih zločina i kršenja međunarodnog i humanitarnog prava. Zaharova pak tvrdi da je režim u Kijevu "teroristički" i da ima "sva obilježja međunarodne organizirane kriminalne skupine" uvjeravajući da se odluke u Kijevu donose uz neposredno sudjelovanje britanskih i američkih obavještajaca te da SAD i Velika Britanija "vode terorističku državnu strukturu", no ne nudeći pritom nikakve dokaze za svoje tvrdnje.

Ukrajinci su napad, kako su za AFP potvrdili iz SBU-a, izveli podvodnim bespilotnim plovilima, odnosno podvodnim dronovima. Ukrajinski mediji, pozivajući se na neimenovane izvore, tvrde da iza napada stoje ukrajinska sigurnosna služba i mornarica, a iz SBU-a su za BBC kazali da se radilo o njihovoj "specijalnoj operaciji". Glasnogovornica južnog zapovjedništva ukrajinskih snaga Natalija Humeniuk tvrdi, međutim, da je možda riječ o ruskoj provokaciji, s obzirom na to da je "kreiranje takvih provokacija", kako je kazala, "tipičan način kako vlasti na Krimu i agresorska država rješavaju probleme".

Kako je došlo do urušavanja cestovne površine, most je zatvoren za cestovni promet, a željeznički je promet uspostavljen ubrzo nakon napada. Riječ je o drugom velikom napadu na Krimski most. Most je prvi put napadnut u listopadu prošle godine, kada je na mostu odjeknula silovita eksplozija zbog koje je most bio zatvoren. I za taj napad odgovornost je posredno preuzela Ukrajina, ali tek nedavno.

VEZANI ČLANCI:

Nakon onesposobljavanja Krimskog mosta Rusima osim trajektnog prometa, koji je jučer zbog napada također bio u prekidu, preostaje jedino veza s Rusijom koja prolazi kroz novookupirane ukrajinske regije, čiji je prekid jedan od glavnih ciljeva aktualne ukrajinske ofenzive. Zbog toga je 19 kilometara dug most, koji su Rusi sagradili 2018. godine i platili čak četiri milijarde dolara, a Putin osobno ponosno otvorio vozeći prvi kamion koji je prešao preko mosta, jedan od strateških ciljeva ukrajinskih snaga. Njegovo onesposobljavanje dovelo bi ruske okupacijske snage na jugu Ukrajine zbog prekida jedinstvene opskrbne rute za dopremanje vojnih zaliha u nezavidnu situaciju, a Krim u izolaciju, što potvrđuju i jučerašnji apeli ruskih okupacijskih vlasti na Krimu i pozivi turistima, s obzirom na to da je Krim jedna od omiljenih ruskih turističkih destinacija, da ne bježe u panici, iako se Rusi na Krimu više ne osjećaju sigurno. Kad bi Ukrajinci uspjeli trajno onesposobiti Krimski most, Rusima bi preostala samo kopnena ruta uz Azovsko more, koja bi sljedećih tjedana mogla biti na udaru ukrajinskih snaga, a to bi, u slučaju povlačenja, ugrozilo sigurnost desetaka tisuća ruskih vojnika na Krimu i u Hersonskoj regiji. Zato u idućim danima i tjednima valja očekivati nove ukrajinske napade na Krimski most.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Traže povratak u Swift

Rusija je jučer objavila da obustavlja sudjelovanje u provedbi sporazuma o izvozu žita preko Crnog mora, koji je jučer prestao važiti, a nije produljen, zbog čega je odmah došlo do skoka cijena žita na svjetskom tržištu. Rusi tvrde da druga strana nije uklonila prepreke za izvoz ruskih žitarica i gnojiva, što je bio dio sporazuma zahvaljujući kojem je 30 milijuna tona ukrajinskog žita otpremljeno u svijet. Naime, izvoz ruskog žita i gnojiva komplicira problem osiguranja i plaćanja, zbog čega se razmatrao prijedlog o osnivanju podružnice Ruske poljoprivredne banke, koja je stopostotnom državnom vlasništvu, kojoj bi bilo dopušteno uključenje u platni sustav Swift, što bi ponovno povezalo Rusiju s globalnom financijskom mrežom, iako se Ukrajinci tome snažno protive. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov tvrdi da ruska odluka kojom se obustavlja izvoz ukrajinskog žita nije povezana s napadom na Krimski most.