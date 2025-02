DEU: Njemačkoj prijeti nestašica jaja u nadolazećim mjesecima

Njemačka bi se u narednim mjesecima mogla suočiti s nestašicom jaja zbog izbijanja ptičje gripe, izvijestio je Fenix magazin. Ova bolest uzrokovala je znatan pad broja pilića pa tako i smanjenu proizvodnju aja. Njemačka unija za jaja (DEU) upozorava da bi moglo doći do ograničenja za potrošače, osobito s obzirom na nadolazeći Uskrs.

Wolfgang Schleicher, izvršni direktor Središnjeg saveza njemačke peradarstva (ZDG), ističe da su farme primorane redovito uklanjati zaražene ptice. Kako je izjavio za Welt am Sonntag, farme obnavljaju svoja jata, no taj proces traje najmanje sedam do osam mjeseci. Dodatno, nabava mladih ptica postaje sve teža jer ih također pogađa bolest.

Istovremeno, potražnja za jajima i dalje raste. Schleicher naglašava da su jaja sve popularnija kao zdrava namirnica. - Jaja se već neko vrijeme smatraju superhranom, a ne rizikom u raspravama o kolesterolu - rekao je. Iako službeni podaci za 2024. još nisu dostupni, stručnjaci procjenjuju da je prosječna potrošnja jaja po osobi u Njemačkoj prošle godine porasla za osam komada, dosegnuvši 244 jaja godišnje.

U SAD-u su cijene jaja u veljači dosegle rekordne razine, a zalihe u supermarketima su ograničene. Prema pisanju Business Insidera, nestašice uzrokovane ptičjom gripom često dovode do panične kupovine i gomilanja zaliha. Trenutna situacija u Njemačkoj i drugim zemljama ukazuje na ozbiljne posljedice ptičje gripe, koja ne utječe samo na opskrbu jajima, već i na blagdane kao što je Uskrsa, kada potražnja dostiže vrhunac, piše Fenix magazin.