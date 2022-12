Detalji strave kod Osijeka: Radnici obavljali servis, stroj za mljevenje povukao mladića (28)

Jutros je kod Osijeka došlo do teškog stradavanja 28-godišnjeg radnika. Dok su radnici prilikom obavljanja servisa radili na stroju, on je povukao mladića i usmrtio ga na mjestu. Doznaje se kako je su oko 7 sati jutros radnici tvrtke obavljali servis velikog poljoprivrednog stroja koji inače služi za rezanje i mljevenje stočne silaže, prenosi 24 sata. To je inače moćan stroj, a njegov servis mora biti jako oprezno i stručno napravljen.

U jednom trenutku stroj je povukao komad radne odjeće 28-godišnjeg radnika iz Tenja, a potom i dijelove njegovog tijela. Stroj je bio u nekom trenutku zaustavljen, ali mladom radniku nije bilo spasa te je stradao na mjestu događaja.

Pozvana je policija te je na očevid došla i inspekcija zaštite na radu, a tijelo mladića odvezeno je na obdukciju u bolnicu u Osijek.

Podsjetimo, tako su krajem listopada poginula dva radnika u Sisku kada su sa prikolice spuštali više kamenitih granitnih ploča, a koje su u jednom trenutku pale na njih.

Teške ploče poklopile su 38-godišnjaka i 23-godišnjaka te ih priklještile.

