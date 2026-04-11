Rusi tvrde: Ukrajinski dron pogodio benzinsku postaju, troje ozlijeđenih

Tri osobe, uključujući jedno dijete, ozlijeđene su u napadu ukrajinske bespilotne letjelice na grad Lgov, koji se nalazi u ruskoj kurskoj oblasti, piše Reuters. Guverner oblasti Aleksandar Hinštejn rekao je kako su ukrajinske snage pogodile benzinsku postaju u tom gradu. Napad se dogodio nešto iza 16 sati po lokalnom vremenu, napisao je Hinštejn na aplikaciji za razmjenu poruka MAX. Do napada je došlo za vrijeme dogovorenog 32-satnog prekida vatre povodom pravoslavnog Uskrsa. Kako je najavio Kremlj, primirje je trebalo započeti u subotu u 16 sata i trajati do nedjelje u ponoć.