KRŠENJE PREKIDA VATRE?

Rusi tvrde: Ukrajinski dron pogodio benzinsku postaju, troje ozlijeđenih

Ukrainian serviceman prepares an FPV-drone for a fly at a position on outskirts of a frontline town of Druzhkivka
UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS
VL
Autor
Laura Puklin
11.04.2026.
u 18:40

Napad se dogodio nešto iza 16 sati po lokalnom vremenu, napisao je Hinštejn na aplikaciji za razmjenu poruka MAX

Tri osobe, uključujući jedno dijete, ozlijeđene su u napadu ukrajinske bespilotne letjelice na grad Lgov, koji se nalazi u ruskoj kurskoj oblasti, piše Reuters. Guverner oblasti Aleksandar Hinštejn rekao je kako su ukrajinske snage pogodile benzinsku postaju u tom gradu. Napad se dogodio nešto iza 16 sati po lokalnom vremenu, napisao je Hinštejn na aplikaciji za razmjenu poruka MAX. Do napada je došlo za vrijeme dogovorenog 32-satnog prekida vatre povodom pravoslavnog Uskrsa. Kako je najavio Kremlj, primirje je trebalo započeti u subotu u 16 sata i trajati do nedjelje u ponoć. 
GN
GNKDZ1986
19:56 11.04.2026.

Kako siješ tako i žanješ.

SE
Serengeti
19:37 11.04.2026.

Pitanje je da li je ovaj napad bio po nalogu ili je neki isfrustrirani Ukrajinac počinio ratni zločin.

