Vlajčić osvojio podršku Odbora za poljoprivredu, objavljeno kad idu na glasanje

Odbor za poljoprivredu nakon dvoipol satnog saslušanja kandidata za potpredsjednika Vlade i novog ministra poljoprivrede, ribarstva i šumarstva Davida Vlajčića većinom glasova dalo mu je potporu za tu dužnost, sedam je bilo 'za', četiri protiv, a o njemu će Sabor glasati 11. veljače. Nakon što je Odboru za poljoprivredu predstavio kandidata za novog ministra poljoprivrede, ribarstva i šumarstva na izlaganje premijera Andreja Plenkovića uslijedile su zastupničke replike u kojima je SDP-ov Mato Vukušić ustvrdio da su od koalicijskog partnera DP-a dobili 'neželjeno dijete' koje moraju prihvatiti, a koje nema veze s poljoprivredom. To, kaže, pokazuje koliko mu je stalo do tog resora, a dodao je i da su Hrvatske šume samo vrh ledenog brijega u borbi klanova u poljoprivredi. Plenković je uzvratio da ono što Vukušić naziva kaosom, on zove postignućima te da odnose među partnerima prepusti HDZ-u i DP-u.

Sandra Benčić (Možemo!) kazala je da ga je bivši ministar Josip Dabro upozorio na štete od 150 milijuna eura na drvnoj građi te je premijera pitala što mu je Dabro točno rekao kada ga je upozorio na kriminal u HŠ-u , je li pokrenuo istragu, prijavio DORH ili ga samo uputio na direktora HŠ-a i je li on taj šef koji mu je rekao da šuti o tome. Premijer je replicirao da je u njezinu istupu jako puno kreativnosti i izmišljanja o upravljanju u HŠ-u, o navodnim štetama, navodnoj zaštiti kriminala, o navodnom šefu. „Sve vam je to papazjanija koju od vas slušam na svakoj temi u Saboru. Što se tiče HŠ-a, odgovornost je na upravi, a ako netko ima informacije o nepravilnostima, to trebaju prijaviti oni koji neposredno prate, a ne mi koji o tome nemamo saznanja. Dabro se već očitovao o toj temi”, odgovorio je Plenković.

Nezavisna Marija Selak Raspudić istaknula je kako Plenkoviću Dabro nije dobar zbog ponašanja za biti u Vladi, ali, konstatirala je, jest za biti u Saboru kao dio vladajuće većine, na što je Plenković naglasio da je Dabro zastupnički mandat osvojio na izborima te da je on neotuđiv. "On je zbog svog ponašanja, za koje mi nismo znali, kao ni mnogi njegovi stranački kolege, munjevito dao ostavku na moj poticaj. Što se tiče našeg utjecaja na tko može biti u Saboru, tu je zakon jači od bilo kakve političke sugestije", poručio je.

Mostov Nikola Grmoja usporedio je premijera s Billom Murrayem u filmu "Beskrajan dan". "Osjećamo se kao u filmu "Beskrajan dan", vi ste Bill Murray koji iznova svaki dan predstavlja novog ministra, samo što u ovoj situaciji nama nije do smijanja i komedije jer imamo divljanje cijena i korupciju koja buja, za što ste osobno odgovorni", kazao je, a premijer odgovorio da su trebali njega zvati na sastanak s trgovcima.

Zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ustvrdila je da se HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret (DP) raspao na 'D koji priča jednu priču' i 'P koji priča drugu priču' te upitala premijera ima li uopće 76 ruku za izglasavanje novog ministra, misleći na Dabrin uvjet smjene predsjednika Uprave Hrvatskih šuma za podršku Vlade iz Sabora. Plenković je istaknuo da se sutrašnje glasanje nije odgodilo zbog problema u koaliciji već smrtnog slučaja u obitelji HDZ-ove zastupnice. "S obzirom da je za izglasavanje ministra potrebno 76 ruku, glasanje će biti kada se steknu uvjeti", dodao je.

Dalija Orešković (DOSIP) optužila je koaliciju da laže o razlozima odgode glasanja. Ako postoji većina, naglasila je, novog ministra se može izglasati i sljedeći tjedan bez obzira na stanku radu Sabora, a ne da se čeka do 11. veljače. "Nismo znali kada će umrijeti majka jedne zastupnice. Nastojite svoju krajnju nepristojnost projicirati u neke konstrukcije i mislim da vam više nitko ne vjeruje", kazao je Plenković te podsjetio da je Zoran Milanović govorio da ju je na čelo Povjerenstvo za sukob interesa postavio zbog utjecanja njenog svekra.

SDP-ovci su redom premijera ispitivali hoće li smijeniti predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića. "Ne sekirajte se oko odluka koje su u domeni izvršne vlasti. Što se tiče izvida ili drugih radnji koje se provode, ja za razliku od vašeg bivšeg premijera ne znam ništa", odgovorio je Plenković. HDZ-ovci su, s druge strane, podsjećali na stanje u poljoprivredi za vrijeme SDP-ove vlasti te nabrajali niz afera.

Zastupnici su pitanjima zasuli i kandidata za budućeg ministra Davida Vlajčića koji je, govoreći o Hrvatskim šumama, istaknuo da je "apsolutno svjestan situacije tamo, intenzivno pratim što se događa". "Neozbiljno bi sada bilo od mene paušalno bilo što komentirati, tamo su detektirani određeni problemi, sam predsjednik Uprave je potvrdio da je podnio prijavu i jedna od prvih stvari mene kao ministra će biti sastanak s Upravom na tu temu i za sada toliko o tome", odgovorio je Vlajčić. Kao pravnik podržavam svako prijavljivanje kaznenog djela i ne želim se stavljati u ulogu suca, neka institucije rade svoj posao, kazao je na pitanje Sandre Benčić (Možemo!) što bi očekivao od premijera da mu prijavi sumnju u kriminal u nekom poduzeću.

"S premijerom se znam od ponedjeljka, utorka i ne sumnjam da o takvim temama trebamo razgovarati putem medija ili se baviti na takav način", dodao je. SDP-ovoj Ivani Ribarić Majanović, koju je zanimalo hoće li potpisati razrješnicu Uprave Hrvatskih šuma, Vlajčić je kazao da bi bilo neozbiljno 'sada nešto maestralno obećavati' prije nego se upozna sa svim razlozima, bilo za ili protiv, i sadržajem. Govoreći o nekim svojim potezima, Vlajčić je istaknuo, između ostalog, nastavak rada na Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Svjestan je, poručio je, da u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi postoje određeni izazovi koji se moraju riješiti. "Mislim biti s ljudima na terenu svakog dana i kad se vratim u ured nastojati rješavati te probleme", kazao je.

Potreban je drugačiji pristup poljoprivredi, ustvrdio je kandidat za ministra, da prestanemo izvoziti sirovinu, a uvoziti gotove proizvode. Stoga je pozvao sve javne ustanove da nabavljaju domaće proizvode i kupuju hrvatsko. Predsjednica Odbora Marijana Petir upitala ga je hoće li objaviti javni poziv za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu, a Vlajčić poručio da će se, ukoliko nema nikakvih prepreka, potruditi da se poziv i objavi. Oporba se cijelu sjednicu žalila na način kako vodi sjednicu jer im nije dopuštala stanke i javljanje za povrede Poslovnika. Petir je, naime, tvrdila da su takva pravila, a oporbeni zastupnici su naglašavali da se ne može stavljati iznad Poslovnika.