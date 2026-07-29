Vlajčić najavio 3000 novih kontrola farmi i poručio da nema mjesta opuštanju

Ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je u Slavonskom Brodu novi val pojačanih kontrola svinjogojskih gospodarstava u dijelovima Slavonije pogođenima afričkom svinjskom kugom (ASK), upozorivši da će veterinarski inspektori provjeriti jesu li uzgajivači otklonili prije utvrđene nepravilnosti i dosljedno primjenjuju propisane biosigurnosne mjere. Istaknuo je kako bolest ne prašta ni najmanji propust te pozvao na zajedničko djelovanje svih službi i građana.

Nakon sastanka s lokalnim kriznim stožerom u Brodsko-posavskoj županiji rekao je kako ga ohrabruje ozbiljnost s kojom lokalne vlasti i nadležne službe pristupaju sprječavanju širenja zaraze. Naglasio je da se stanje u županiji zasad ne pogoršava te da šest općina ostaje u zoni 1, dok je jedna u zoni 3.

Prema njegovim riječima, ključ uspjeha je u strogom poštivanju biosigurnosnih mjera. Pozvao je svinjogojce da se pridržavaju svih propisanih pravila, a upozorio je i na važnost odgovornog ponašanja svih koji borave u prirodi, od poljoprivrednika i šumara do lovaca, rekreativaca i berača gljiva. – Trenutačno nije vrijeme za nepotrebne odlaske u šume jer se virus može nehotice prenijeti u naselja i na farme. Zbog toga je i obustavljeno izdavanje dozvola za prikupljanje nedrvnih šumskih proizvoda – rekao je Vlajčić.

Najavio je da će Državni inspektorat uskoro provesti oko 3000 dodatnih nadzora u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji kako bi se utvrdilo jesu li proizvođači uklonili prije uočene propuste. Podsjetio je kako su veterinarski inspektori prošle godine obavili čak 20.414 pregleda svinjogojskih objekata diljem Hrvatske. Rezultati su, kaže, bili zabrinjavajući jer je utvrđeno 47 posto nesukladnosti vezanih uz označavanje i premještanje svinja te još 23 posto nepravilnosti u provedbi biosigurnosnih mjera.

– Vjerujem da su svi oni koji su imali nesukladnosti u međuvremenu ispravili propuste i da će novi nadzori pokazati kako su poruke shvaćene ozbiljno. Kada virus uđe u selo, vrlo se brzo širi od kuće do kuće i zato ne smijemo dopustiti opuštanje – upozorio je ministar.

Komentirao je i slučaj iz okolice Oriovca, gdje se nakon štete koju su divlje svinje napravile u kukuruzištu otvorilo pitanje odgovornosti za područje koje ne pripada nijednom lovačkom društvu. Vlajčić smatra da se ne smije gubiti vrijeme na rasprave o nadležnosti. – Novi Zakon o lovstvu bit će precizniji, ali danas svi moramo izaći na teren i riješiti problem. Padamo na ispitu ako se prepiremo tko je nadležan umjesto da uklonimo opasnost – poručio je.

Odbacio je i tvrdnje dijela javnosti da se priča o afričkoj svinjskoj kugi koristi za pogodovanje uvozničkom lobiju. Naglasio je da je riječ o bolesti koja pogađa cijelu Europu te podsjetio da je prošle godine bila potvrđena u 14 država članica Europske unije, dok se Španjolska s njom borila gotovo četiri desetljeća.

Istaknuo je kako je država za oporavak svinjogojstva nakon pojave bolesti izdvojila više od 51 milijun eura te ustvrdio da podaci pokazuju oporavak domaće proizvodnje. Prema njegovim riječima, Hrvatska danas ima oko 900 tisuća svinja, a broj svinjogojskih gospodarstava i ukupan svinjski fond veći su oko deset posto nego prije prvog izbijanja bolesti 2023. godine. Ipak, upozorio je da razloga za opuštanje nema. – Gotovo 70 posto hrvatske proizvodnje nalazi se upravo u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je virus i dalje prisutan. Od ukupnog broja svinja u Hrvatskoj eutanazirano je samo oko pet posto, ali taj bi se udio mogao znatno povećati ako se zaraza proširi na najveće farme – upozorio je Vlajčić.