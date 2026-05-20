Komentari
Poslušaj
IZMJERENA OPASNA RADIJACIJA

Ukrajinci otkrili projektile s osiromašenim uranom? Izdali upozorenje: Ne dirajte ih

Foto: Security Service of Ukraine
Tea Tokić
20.05.2026.
u 20:06

Osiromašeni uranij nusprodukt je procesa obogaćivanja uranija, a zbog svoje velike gustoće često se koristi u protuoklopnom streljivu jer može probijati teško oklopljena vozila i zaštitu na bojištu.

Ruske snage navodno su prošlog mjeseca tijekom napada na ukrajinsku Černihivsku oblast koristile projektile s osiromašenim uranijem, objavila je u utorak ukrajinska Sigurnosna služba (SBU). Kako tvrde, riječ je o modificiranom dronu Geran-2 na kojem je bila postavljena raketa zrak-zrak R-60, a cilj napada bili su ukrajinski helikopteri i zrakoplovi uključeni u protuzračnu obranu.

Prema priopćenju SBU-a, nakon pronalaska neeksplodirane rakete zabilježena je povišena razina radijacije. Analizom je utvrđeno da se izvor zračenja nalazi u projektilima izrađenima od osiromašenog uranija, odnosno izotopa Uranij-235 i Uranij-238. Osiromašeni uranij nusprodukt je procesa obogaćivanja uranija, a zbog svoje velike gustoće često se koristi u protuoklopnom streljivu jer može probijati teško oklopljena vozila i zaštitu na bojištu.

Kako prenosi Kyiv Independent, ukrajinske sigurnosne službe zajedno s pripadnicima Državne službe za izvanredne situacije i Oružanih snaga Ukrajine osigurale su bojnu glavu rakete te je prevezle u skladište radioaktivnog otpada. Izmjerena razina gama zračenja iznosila je 12 mikrosiverta na sat, što je, prema navodima SBU-a, znatno iznad prirodne pozadinske razine i može predstavljati prijetnju ljudskom zdravlju.

Ukrajinske vlasti upozorile su građane da budu iznimno oprezni prilikom susreta s ostacima dronova, raketa ili drugog streljiva, upravo zbog moguće radioaktivnosti i toksičnosti osiromašenog uranija. Posebno opasnima smatraju se oštećeni ili spaljeni projektili jer mogu ispuštati radioaktivnu prašinu štetnu za ljude i okoliš. SBU je priopćio i da je pokrenuta istraga zbog sumnje na ratni zločin prema članku 438. Kaznenog zakona Ukrajine, uz nadzor regionalnog tužiteljstva u Černihivu.

oružje uranij Rusija Ukrajina

