TEST ZA PREDSJEDNIKA

Današnji izbori u Srbiji pokazat će koliko je Vučićeva vlast poljuljana

U Beogradskoj Areni održan je skup Srpske napredne stranke "Srbija - naša obitelj"
Antonio Ahel
VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
29.03.2026.
u 08:47

Lokalni izbori provode se u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci, gdje su vijećnici posljednji put birani 3. travnja 2022. godine

 U 10 srbijanskih gradova i općina otvorena su birališta na kojima će se do 20 sati glasati za lokalnu vlast u iduće četiri godine, ali se već i u izbornoj kampanji pokazalo da za vladajuću Srpsku naprednu stranku (SNS) ovi izbori imaju znatno veći politički ulog od pukog izbora vijećnika. Današnji izbori pokazat će koliko je 14-godišnja vlast srbijanskog populističkog predsjednika Aleksandra Vučića poljuljana prošlogodišnjim masovnim protuvladinim prosvjedima i zahtjevima za demokratizaciju zemlje, suzbijanje korupcije, preustroj institucija i neovisnost pravosuđa.

Prosvjede, predvođene studentskim pokretom, potaknulo smrtonosno urušavanje konstrukcije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu koncem 2024. godine, za koju prosvjednici vide odgovornom autokratsku vlast predvođenu SNS-om i sklonu koruptivnim poslovima za koje veliki dio javnosti drži da su pridonijeli i novosadskoj tragediji. Pravo glasa u svih 10 lokalnih zajednica, po službenim podacima, ima 247.985 građana, a birat će vijećnike s ukupno 50 izbornih lista, koje su formirale lokalne vladajuće stranke na čelu s SNS-om i koalicijskim partnerima, te oporba, studentski pokret i građanske inicijative, ponegdje i na zajedničkoj listi.

Lokalni izbori provode se u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci, gdje su vijećnici posljednji put birani 3. travnja 2022. godine. Za vladajuće najveći su izazov liste kandidata okupljene oko studentskog pokreta, koji je u valu prosvjeda tijekom 2025. stekao veliku naklonost građana zahtjevima da se stane na kraj koruptivnim aranžmanima vlasti mimo javnih natječaja,  uključujući loše izvedene radove na rekonstrukciji željezničkog kolodvora i pad nadstrešnice pod kojom je 1. studenog 2024. poginulo 16 ljudi.

Koliku važnost izborima pridaju naprednjaci i njihov službeno donedavni vođa, aktualni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, svjedočila je i činjenica da je SNS sa svojim koalicijskim partnerima izbornoj listi dao ime "Aleksandar Vučić - Srbija, naša obitelj", pridodajući umjesto "Srbija" ime svakog mjesta u kojem će se danas glasati za lokalnu vlast. I upravo se Vučić, premda ga nacionalni ustav člankom 111 obvezuje da kao šef države "izražava državno jedinstvo Republike Srbije", stavio na čelo kampanje SNS-a i u proteklih mjesec dana posjetio je sve općine u kojima su 29. ožujka lokalni izbori, često u pratnji ministara i drugih državnih dužnosnika, obećavajući šakom i kapom infrastrukturne projekte, ceste, mostove, nova radna mjesta, bolje zdravstvo i socijalnu skrb, veće plaće i mirovine.

Ni Vučić ni srbijanska vlada nisu se obazirali na tvrdnje oporbe i građanskog društva da je takav angažman, zapravo, tzv. dužnosnička kampanja i kršenje zakona. Razdvajanje javnih dužnosti od stranačkih aktivnosti jedna je od ključnih preporuka koje su, uz poštivanje ljudskih prava i slobode medija, te reviziju popisa birača, Srbiji uputili iz ureda OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). Preporuke ODIHR-a Srbija je službeno prihvatila u ranijim pokušajima međunarodne zajednice da se u zemlji uspostave demokratski i fer preduvjeti za izbore na svim razinama, ali one dosad nisu dosljedno prihvaćene - među ostalim - i u uvođenjem reda i revizijom popisa birača, te ravnopravnim pristupom svih političkih aktera medijima, koji su u većini pod dominatnim utjecajem ili kontrolom vlasti.

Komentara 3

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
09:05 29.03.2026.

Nadam se da bu vučić pobjedil, nek ih gnječi što više i što duže

PR
prajdali100
09:20 29.03.2026.

Vučić će pobijediti u svim tim općinama.Bitniji su izbori na nivou države.Nadam se da će i tu pobijediti i da će Vućić,Brnabić,Siniša Mali,Vulin... nastaviti sa svojim " poslom". Jednog dana,iznenada, kad Srbi progledaju ne bih bio u koži ni za brdo karamela.

ČU
Čuružan
09:13 29.03.2026.

Pogrešan naslov. Treba da piše, 'Koliko opozicija ima snage da smeni Vučića', a očigledno je, da je opozicija jadna da jadnija ne može biti. I ne znam od kuda ideja i misao da Vučić nekoga gnječi. Ono što je izgrađeno i koliko je fabrika otvoreno za vreme njegove vladavine, nije od raspada Jugoslavije. Narativ da je Vučić diktator, to je zapadnjačka propaganda i naziv za sve predsednike i premijere evropskih i svetskih država koji vode nezavisnu politiku.

