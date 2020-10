Todorić i ostali oslobođeni u slučaju 'mali Agrokor', sutkinja: Nisu dokazane optužbe

Na Županijskom sudu u Zagrebu izrečena je prva presuda bivšem vlasniku Agrokora Ivici Todoriću i njegovim suoptuženicima za izvlačenje 1,26 milijuna eura iz Agrokora preko računa švicarske tvrtke.

Ivica Todorić, Ante Huljev, Piruška Canjuga i Nicole de Rossi nepravomoćno su oslobođeni optužbe.

Odbijen je prijedlog da se oduzme imovinska korist od tvrtke AG Sigman. Troškovi kaznenog postupka padaju na teret proračunskih sredstava.

Todorićevi suoptuženici nijekali su krivnju tijekom sudskog postupka te su tvrdili da je riječ o obavljenom poslu. Tužiteljstvo je, s druge strane, smatralo da su navodi optužnice dokazani, odnosno da je bila riječ o poslu koji nije obavljen.

– Nakon provedenog dokaznog postupka nije dokazano da bi optuženi počinili kaznena djela na način kako im se to stavlja na teret. Da bi bili proglašeni krivima, mora biti dokazan svaki navod iz popisa optužnice, da su optuženici poduzimali radnje na način kako im se to stavlja na teret u optužnici. U ovom postupku činjenični navodi iz optužnice nisu dokazani – pojasnila je sutkinja Maja Štampar Stipić.

Sudsko vijeće smatra kako je uplaćeni novac utrošen na savjetodavne usluge.

– Savjetodavne usluge su izvršene i uplaćeni iznos za to je utrošen, a to proizlazi iz izjava svjedoka. Državno odvjetništvo nije donijelo nijedan dokaz koji bi tome proturječio – dodala je sutkinja.

Vijeće je zaključilo kako je angažiranje savjetodavne tvrtke koristilo Agrokoru te da je nakon tog posla kupljen Mercator.

– Radilo se o o realizaciji jednog vrlo uspješnog poslovnog pothvata – rekla je sutkinja Štampar Stipić.

– Što to tužiteljstvo radi, na koji način radi, kakve oni optužbe danas plasiraju. Proganjaju hrvatske investitore koji su nešto stvorili, a dovode strance, oni su im kao dobri. Ovdje smo imali jedan profesionalan postupak koji je vođen sa strane suda, oni su na bazi njega donijeli svoju sudsku odluku. Bojim se da će se sad Plenković vaditi na to neovisno sudstvo da bi na druge stvari radio pritisak. Nakon tri godine što su oni poslali, to je sramota nad sramotama – rekao je Todorić nakon izricanja presude.

Na pitanje što očekuje od glavne optužnice, kaže:

– Neću se braniti ni u velikoj optužnici. Ja nemam s kim razgovarati.

– Plenković neka pogleda što je radio i kako je radio da je do ovoga došlo. Dva tužitelja je smijenio. Koje su to izmišljotine. Kod mene su ukrali milijarde. Nisu jednu milijardu, ukrali su 8 milijardi kuna pa onda još 21 milijardu – komentirao je Ivica Todorić.

Novinari su ga pitali zašto je potpisao lex Agrokor.

– Došli su kod mene u ured i rekli su potpiši. Tražili su da i i prije lexa predam firmu kod javnog bilježnika. To što rade, ja žalim Hrvatsku i žalim te ljude. Belju su dali da uzme osječki Meggle, kakve veze Belje ima s mljekarskom industrijom.

