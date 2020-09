Na kojim je dokazima temeljena optužnica za Agrokor: 'Forenzika pokazala manipulacije'

Inkriminacije protiv mene politički su pamflet koji odbacujem u cijelosti, a sve su to pokrenule elite radi svojih osobnih interesa. Agrokor sam izgradio od nule, sve vezano uz njegovo poslovanje bila je moja odluka, moj nalog i moj potpis. Sve što sam potpisao, potpisao sam a da nisam ni gledao, ni čitao, ni pitao o čemu se radi jer sam imao potpuno povjerenje u svoje ljude. Nikada nisam naložio nekome da napiše ugovor određenog sadržaja. Članovi uprave bili su potpredsjednici koncerna koji su dobivali savjetničke poslove. Svi su bili zaposleni u Agrokoru, a ja sam bio jedini direktor Agrokora. Članovi uprave postavljani su u nadzorne odbore društava iz sustava koncerna i tako su utjecali na rad kompanija u sustavu koncerna, ali ja sam bio direktor Agrokora i njime sam upravljao, dok su članovi uprave radili savjetnički posao. Što se tiče Nadzornog odbora, sve je odluke donosila Skupština, a ja sam bio nadležan u Skupštini i član Skupštine. Vidio sam da nešto ne štima s financijama, odnosno s Ivanom Crnjcem i tom ekipom, no Agrokor je trebao izaći na burzu pa nisam smio mijenjati financijskog direktora jer bi to izgledalo kao neka nestabilnost - kazao je, među ostalim, Ivica Todorić tijekom istrage u aferi Agrokor.

To što je istražiteljima pričao tijekom istrage njegova je obrana, koja je sastavni dio nedavno podignute optužnice u jednoj od najvećih hrvatskih afera. Optužnica protiv Todorića te još 14 osoba koje tužiteljstvo tereti da su Agrokor oštetili za 1,2 milijarde kuna još nije postala pravomoćna i teško da će biti prije kraja ove godine, a možda čak ni do sredine 2021. Napisana je na 459 stranica i u njoj je tužiteljstvo obrazložilo dokaze na kojima temelje optužnicu. Među tim su dokazima obrane optuženika, pa i Todorića, iskazi gotovo 90 svjedoka, ono što je izuzeto pretragama prilikom uhićenja sada optuženika te knjigovodstveno-financijsko vještačenje.

VIDEO: Ivica Todorić na izlasku iz sudnice

Knjigovodstveno-financijsko vještačenje bit će popriličan kamen smutnje između tužiteljstva i obrane u predstojećem postupku. Tijekom istražnog postupka obrane su upozoravale da je ista tvrtka koja je radila vještačenje obavljala i neke poslove za izvanrednu upravu koja upravlja Agrokorom nakon što je Todorić iz njega izvlašten, zahvaljujući "lex Agrokoru".

Po obranama je to sukob interesa, a tvrde i da tužiteljstvo neće baš lako dokazati da su optuženici znali da su financijska izvješća Agrokora lažirana godinama. No, za razliku od njih, tužiteljstvo u optužnici tvrdi da je to lako dokazivo zahvaljujući načinu na koji su vođene poslovne knjige Agrokora. Pojašnjavaju da su se od 30. rujna 2008. poslovne knjige Agrokora vodile u elektroničkom obliku, i to prvo u računovodstvenom programu SIRENE, a zatim SAP.

Karakteristika je tog programa, pojašnjava tužiteljstvo u optužnici, da se u njemu vidi svaki unos, svaki uneseni podatak, osoba koja ga je unijela, kada su podaci brisani... Na temelju toga, tvrdi tužiteljstvo, moguće je napraviti rekonstrukciju poslovanja Agrokora jer je riječ o vjerodostojnom sustavu podataka na koji ne utječe ni protok vremena ni naknadna intervencija u prethodno knjižene poslovne promjene.

Svi su znali

Forenzička analiza pokazala je da su rađene brojne knjigovodstvene manipulacije, čiji je cilj, tvrdi tužiteljstvo, prikazivanje dobiti koje nije bilo u financijskim izvješćima Agrokora te prikrivanje imovinskopravnih odnosa između Agrokora i Todorića. Upravo zahvaljujući tome, tužiteljstvo ne vjeruje obranama optuženika u kojima oni redom navode da ništa o krivotvorenju financijskih izvješća nisu znali. Toj tezi u prilog ide i nađena korespondencija u kojoj Marijan Alagušić, jedan od optuženika, odgovora zaposleniku Agrokora na upit o financijskim izvješćima jer tog zaposlenika brine što da o financijama Agrokora odgovori, kako je rekao, investitorima i analitičarima koji prate rad Agrokora.

- Znaš dobro u čemu je problem i, ako ovo preživimo, i moj bi život bio puno, puno lakši... Da znam nešto pametnije reći, već bismo to napisali, nismo idioti, a svako jače objašnjenje odvest će nas kamo ne želimo... - odgovara mu Alagušić, iz čega tužiteljstvo zaključuje da su usprkos tvrdnjama optuženika svi oni znali da Agrokor lažira godišnja financijska izvješća.