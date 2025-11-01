Naši Portali
POVIJEST SE NE REŽE NOŽEM

Da je poglavnik pobijedio, i Čavoglave bi bile u Italiji; tamo bi sad pjevali druge pjesme

Autor
Mirko Galić
01.11.2025.
u 14:58

Razumljiva je osjetljivost braniteljske populacije na zvijezdu petokraku; u Domovinskom ratu pod njom su nastupali agresori na Hrvatsku.

U Hrvatskoj se rasplamsava ideološka i politička borba o tome koja je godina u Drugom svjetskom ratu za Hrvate bila pogubnija: 1941., kad su dobili državu pod okriljem nacističke Njemačke i fašističke Italije, ili 1945., kad su se oslobodili od vlastitoga fašizma i ušli u drugu, komunističku Jugoslaviji, sa Srbijom i drugim republikama? Svestrani Slavko Goldstein ostavio je o tome meritorno mišljenje u biografskoj knjizi o "godini koja se vraća". Njegov pesimistični zaključak pobija sve one koji misle da nije moguće biti prorok u vlastitoj zemlji. "Opasnosti od obnavljanja", zaključuje on analizu rata i poraća na tlu Hrvatske, "nisu minule sve dok u mnogim srcima i glavama još tinjaju predrasude da nije grijeh ako je ljudsko biće proganjano, pa i ubijano, samo zato što je rođeno u drugom narodu ili drugoj vjeri ili se usuđuje drukčije misliti."

Ključne riječi
ustaše i partizani slavko goldstein antifašizam revizionizam

Na današnji dan 1922. rođen je Franjo Tuđman
POSLJEDNJI POZDRAV

Franjo Tuđman tog dana proživljavao je agoniju, zadnjim atomima snage došao je do Oltara domovine

Blagdan Svih svetih dan je kada je hrvatski narod posljednji put vidio prvog predsjednika Lijepe Naše. Tog maglovitog i tmurnog 1. studenog 1999. godine dr. Franjo Tuđman je, u bolovima i vidljivo iscrpljen, posjetio Oltar domovine na Medvedgradu, kako bi na dan sjećanja na mrtve odao počast svima koji su dali svoje živote za Hrvatsku. Bio je to njegov posljednji, protokolarni čin i posljednje pojavljivanje u javnosti, nakon čega je uslijedilo i posljednjih 40 dana života u bolničkoj postelji.

