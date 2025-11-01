Da je poglavnik pobijedio, i Čavoglave bi bile u Italiji; tamo bi sad pjevali druge pjesme

U Hrvatskoj se rasplamsava ideološka i politička borba o tome koja je godina u Drugom svjetskom ratu za Hrvate bila pogubnija: 1941., kad su dobili državu pod okriljem nacističke Njemačke i fašističke Italije, ili 1945., kad su se oslobodili od vlastitoga fašizma i ušli u drugu, komunističku Jugoslaviji, sa Srbijom i drugim republikama? Svestrani Slavko Goldstein ostavio je o tome meritorno mišljenje u biografskoj knjizi o "godini koja se vraća". Njegov pesimistični zaključak pobija sve one koji misle da nije moguće biti prorok u vlastitoj zemlji. "Opasnosti od obnavljanja", zaključuje on analizu rata i poraća na tlu Hrvatske, "nisu minule sve dok u mnogim srcima i glavama još tinjaju predrasude da nije grijeh ako je ljudsko biće proganjano, pa i ubijano, samo zato što je rođeno u drugom narodu ili drugoj vjeri ili se usuđuje drukčije misliti."