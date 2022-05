Cvrtila: U jednom trenutku ćemo doći do vrlo visoke cijene goriva

Stanje na ratištu u Ukrajini i posljednje događaje koji dramatično utječu i na međunarodne odnose analizirao je stručnjak za vanjsku politiku Vlatko Cvrtila.

- Sada smo na početku 6. mjeseca kada je postignut tek politički dogovor. Sada moramo vidjeti kako će se to operacionalizirati. To je jedini mogući kompromis, obzirom na to da su u njega ugrađeni određeni strahovi, prvenstveno Mađarske, Češke i Slovačke koje ovise o uvozu naftovodima, a ostatku EU-a, koji uvozi naftovodima će prekinuti jer imaju izlaz na more i mogu koristiti onu naftu koja postoji na svjetskim tržištima - rekao je Cvrtila za Dnevnik HRT-a.

Cvrtila kaže da je Orban dobio ono što je na početku tražio.

- Upozoravao je da je njegova situacija različita od situacija drugih država. Naravno da je tu bila i određena doza recimo, bliskosti koju ima preko različitih vrsta energetskog biznisa s Rusijom, tu su i nuklearna energija, plinovod i nafta i on sigurno od toga ima velike koristi - kaže Cvrtila.

Na pitanje koliko Hrvatska može profitirati kroz povećanje količine nafte koja bi prolazila kroz Janafove naftovode, Cvrtila je rekao da će Janaf imati veću zaradu, što je apsolutno dobro.

- Puno je veća korist da će Hrvatska konačno koristiti geoprometni, geostrateški i geopolitički promet koji ima svoju vrijednost jer je spojnica istoka, zapada, sjevera i juga Europe. Mi to nikada do sada nismo iskoristili - rekao je.

Cvrtila se osvrnuo i na cijene goriva koje rastu, rekao je da je to zbog kalkulacija.

- Polako se to tržište strukturira odlukama EU-a i vrlo vjerojatno se situacija, što se tiče cijena goriva, može stabilizirati. Nekakvi novi iznenadni šokovi će vjerojatno imati manjeg utjecaja na cijenu, ali ćemo u jednom trenutku doći do vrlo visoke cijene goriva - smatra.

Ima i Vlada, dodao je, jedan prostor za manevar.

- Već i jesu u jednom kratkom periodu intervenirali, sigurno će morati još - rekao je.