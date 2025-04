Cure detalji iz doma strave kod Rijeke: 'Vlasnik ih je zaključao, bili su bez hrane. Ovako se niti životinje ne ostavljaju'

Strašan slučaj kod Rijeke šokirao je javnost. Naime, korisnici Obiteljskog doma za starije i nemoćne osobe Eddy ostavljeni su zaključani bez nadzora i skrbi. Osoblje i vlasnik su nestali i nikome se nisu niti javljali na telefon. Sve službe su promptno reagirale, ušle su u dom i korisnici su zbrinuti. Policija slučaj zasad ne komentira, no neslužbeno se doznaje da je vlasnik izvan Hrvatske, javio je HRT.

Deset osoba, od kojih većina nepokretnih provela je noć s utorka na srijedu bez grijanja, vode, hrane i lijekova. Jedan od članova obitelji ispričao je za Novi list kako ga je nazvao vlasnik i rekao mu da je imao prometnu nesreću u Bosni i da ih je zaključao i otišao. “Nikome se ništa nije dogodilo, ali pitanje je još kakve je to posljedice ostavilo na njih, s obzirom da tek postaju svjesni da su cijelu noć bili napušteni i nezbrinuti. Pitam se što bi se dogodilo da je nekome tijekom noći pozlilo. Ovako se niti životinje ne ostavljaju same”, rekao je član obitelji.

“Kada sada vrtim film, posljednjih dana dosta toga ukazivalo je na to da nešto nije u redu. Pričalo se kako vlasnici imaju novčanih problema, također i problema sa zdravljem. Početkom travnja nekima od nas članova obitelji vlasnik je poslao poruke putem mobitela u kojima je tražio da mu platimo unaprijed, pa će nam zauzvrat smanjiti cijenu. Naime, već otprije se znalo da onaj tko plati nekoliko mjeseci unaprijed dobiva popust, pa čak i do nekoliko stotina eura na mjesec. Ima tako slučajeva da su ljudi platili do kraja godine, pa im je cijena 600, 700 ili 750 eura, a inače su cijene bile 1.200 eura za jednokrevetnu i 1.100 eura za dvokrevetnu sobu. Mogu reći da su nas stalno 'žicali' pare, a posebice ovaj mjesec, uvijek iz nekog drugog razloga – od ženine bolesti, do kvarova u domu koje hitno treba popraviti, nabavke ogrjeva i slično", kazao je.

"Hrana je bila sve lošija i obroci su bili sve manji, morali smo se stalno najavljivati kada dolazimo, grijanje je slabo radilo, često je znalo biti hladno, pa smo nerijetko njegovateljicu znali zateći kako radi odjevena u jaknu. Ulazni hol posljednjih je dana uvijek bio u mraku, vrata zaključana, a ogradna vrata kroz koja se ulazilo na parkiralište također su bila zakočena. Jednom se i dimnjak zapalio, srećom pa se nije dogodio požar, ali je dom bio pun dima. Po svemu tome zaključujem da su vlasnik i njegova supruga bijeg planirali već neko vrijeme", rekao je je član obitelji. Prije nekoliko dana nenajavljeno je došla Inspekcija Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, koja je 'češljala' rad doma.

