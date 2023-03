Čudo na Cetini danas ne bi bilo spojeno da su u 'ratu' u HC-u pobijedili 'krivi' ljudi

Bilo je to vrijeme velike ekonomske krize kad su se veliki planovi i građevinski pothvati jedan za drugim odgađali, a od nekih se i odustajalo iako je njihova gradnja već bila započela. Barem fiktivno kako je to bilo s prvim pokušajem gradnje Pelješkog mosta. U fokusu javnosti cijelo vrijeme je bio otkako se pokušalo pa odustalo pa opet krenulo u njegovu gradnju Pelješki most koji je ne samo arhitektonsko remek djelo nego ima i ogromno simboličko značenje jer je napokon spojio dva dijela Hrvatske.



No u isto vrijeme se počela pričati priča i o drugom mostu o kojem danas svi govore - mostu Cetina. Ali ta priča je bila tiša jer Pelješki most je ipak Pelješki most. Ali i taj projekt izgradnje dijela omiške obilaznice koji uključuje i most Cetina zastao je 2012. Tad je Vijadukt za 280 milijuna kuna probio tunel Omiš u klisurinama iznad tog dalmatinskog grada i rijeke Cetine. I tu je sve stalo. Jer kriza je. Nije bilo kao ni za Pelješki most novca za nastavak projekta. Rupa u stijenama iznad Omiša tako je stajala gotovo cijelo desetljeće i djelovala je da nema nikakvog smisla. No onda su se stvari preokrenule.