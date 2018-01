Projekt propao, traži se Bernardićev nasljednik

Na rušenje Davora Bernardića s čela SDP-a do sada su pozivali njegovi neistomišljenici.

Posljednjih dana kritičnoj masi priključili su se i neki koji su do sada slovili za ljude bliske upravo Bernardiću. U stranci se tako priča da su ruke od svog “projekta” digli i Zlatko Komadina i Rajko Ostojić, dvojica potpredsjednika SDP-a koji su dosad u javnim nastupima Bernardića branili. A u intervjuu Večernjem listu i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, koji je također slovio kao blizak šefu stranke, kazao je da je stvar otišla malo predaleko i da, ako se stanje u SDP-u ne smiri nakon konvencije, a potom i nakon izbora za vodstva županijskih organizacija, ne vidi što bi drugo u stranci moglo uslijediti osim izbora za novog lidera i vodstvo.

Kraj stranke

Ovakav Kolarov istup može se tumačiti i kao pokušaj smirivanja strasti s obzirom na to da neki rušenje Bernardića predviđaju već na stranačkoj konvenciji sredinom veljače. Jer kada bi se to doista dogodilo, odnosno kada bi jedan dio od oko 1000 delegata zatražio izglasavanje nepovjerenje Davoru Bernardiću, bio bi to, predviđaju naši sugovornici, doista kraj SDP-a. Takav do sada neviđeni način rušenja šefa jedne stranke teško da bi preživjela ijedna stranka, a kamoli SDP, koji je duboko podijeljen. Zbog toga većina naših sugovornika iz vrha stranke, a koji se slažu da je došlo vrijeme da Bernardić ode, drži da Bernardićev odlazak treba izrežirati na drugačiji način. Kao prvo, to se treba dogoditi nakon izbora u županijskim organizacijama, dakle nakon što teren dobije vodstvo. A kao drugo, potrebno se dogovoriti o jednom kandidatu. Još jedne izbore s velikim brojem kandidata stranka ne može podnijeti. Većina nas mora među sobom izabrati jednog kandidata za kojeg procijenimo da je najjači te se oko njega okupiti – kaže naš izvor iz vodstva SDP-a.

I naš drugi sugovornik iz vrha stranke drži da je dogovor o novom lideru najbolje rješenje i dodaje da mu je žao što to nije napravljeno prije, konkretno u rujnu. Naravno, da bi to bilo moguće, potrebno je u to uvjeriti i samog Bernardića koji mora pristati na nove izbore. Konkretni razgovori o njegovu nasljedniku još nisu obavljeni, ali imena potencijalnih kandidata, već se naveliko spominju, i to su imena koja će se sigurno, dođe li do novih izbora, naći za pregovaračkim stolom. Većina naših sugovornika smatra da bi za SDP bilo najbolje kada bi Tonino Picula pristao otići iz Bruxellesa i odlučio se kandidirati.

Imena na stolu

– Picula je najbolje i najkvalitetnije rješenje u ovom trenutku. Pitanje je samo želi li on to – kaže naš izvor. U krugu bliskom Piculi tu mogućnost trenutačno niti demantiraju niti potvrđuju jer za to, kažu, nije vrijeme.

Osim Picule, sve se češće spominje i ime zastupnika Joška Klisovića, a razgovarat će se sigurno i o Sinišu Hajdašu Dončiću, koji ima jaku stranačku bazu, ali i Peđi Grbinu, koji je protiv Bernardića istupio još u rujnu. Kao i Miranda Mrsića, koji je prvi javno kazao da želi preuzeti SDP.