RAZOTKRILI IH NAKON BIJEGA I NESREĆE

Migrante prevozio autobusom, bježao policiji, jedna migrantica poginula...

Foto: Europol
VL
Autor
Ivana Jakelić
16.11.2025.
u 08:42

Jedan od vozača autobusa u kojem su bili skriveni ilegalni imigranti, nije se htio zaustaviti kada ga je to policija zatražila.

Njemačka policija i suradnji s francuskim kolegama te uz pomoć Europola i Eurojusta razotkrila je kriminalnu skupinu za koju se sumnja da je u Europu između 2021. i 2023. prokrijumčarila najmanje 900 ljudi. Zbog sumnje da su iz Turske krijumčarili ljude u Francusku i Njemačku uhićeno je šest osoba te je obavljeno 11 pretraga prilikom čega je zaplijenjeno oružje, novac, razna oprema, a zamrznuto je i nekoliko bankovnih računa.

Sumnja se da je spomenuta kriminalna skupina na dnevnoj bazi krijumčarila ljude iz Turske preko Srbije i Austrije do Njemačke i Turske. Istražitelji sumnjaju da je kriminalna skupina na krijumčarenju ljudi zaradila najmanje četiri milijuna eura, a ilegalni migranti prevoženi su često u po život opasnim uvjetima. Nerijetko su krijumčari ljudima bježali policiji, vozeći prebrzo, dok su ilegalni migranti bili skriveni u vozilima. Sumnja se da su članovi kriminalne skupine, koja je bila hijerarhijski organizirana, unajmili najmanje 20 vozača za prijevoz ilegalnih migranata te da su bili povezani s incidentom koji se 13. srpnja 2023. dogodio u Njemačkoj. Jedan od vozača autobusa u kojem su bili skriveni ilegalni imigranti, nije se htio zaustaviti kada ga je to policija zatražila. Umjesto toga počeo je bježati pri čemu je jedna ilegalna migrantica poginula, a više drugih osoba je bilo ozlijeđeno. Vozaču autobusa kasnije se sudilo zbog ubojstva te je zbog toga i osuđen.

Ključne riječi
Njemačka uhićenja migranti krijumčarenje

