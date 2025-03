Čovjek čiji su ljudi osiguravali klub u Kočanima: 'Gazda je jedna pohlepna osoba. Govorio sam mu da dolaze djeca od 15 godina...'

U potresnom videu, Blagoja Georgiev iz udruženja „Hendiken“ svjedočio je kako su "njegovi ljudi dvije godine osiguravali disko klub u Kočanima", gdje je sinoć stradalo najmanje 59 mladih osoba u požaru u Sjevernoj Makedoniji. Ističe da je izolacija bila izrađena od najjeftinijih materijala te da mu nije jasno tko je odobrio rad tog objekta. "Duša me boli, dvije godine moji ljudi su osiguravali diskoteku. Gazda je jedna pohlepna osoba, ne postoji takav drugi koji toliko voli novac. Koliko ja znam, diskoteka iznutra je cijela obložena najjeftinijom izolacijom, spušvom!? Bio sam prisutan dok se radila! Za to će me netko optužiti, jer ja govorim. Hajde, optužujte me, optužujte 60 obitelji, samo u kočanskoj bolnici do sada ima 63 osobe, djeca od 15, 16 godina" rekao je Gregoriev u videu.

Također je kazao kako je govorio vlasniku da u klub dolaze djeca od 15 godina. "Ja sam mu govorio, alo, djeca od 15 godina ulaze u diskoteku, a on kaže: ‘Ako, neka ostave novac da zaradimo.’ Tko je dao dozvolu da se napravi ta rupa od diskoteke? Tko je vršio kontrolu? Osobno sam prijavljivao da tamo ima gomila maloljetnika, a poslije sam ja ispao loš. Pričam o sustavu, ne o pojedincima" rekao je.

Podsjetimo, požar je izbio tijekom koncerta makedonskog benda DNK, a svjedoci opisuju kaos i paniku pri pokušaju evakuacije. Među poginulima su i maloljetnici, a vlasti su već privele vlasnika kluba i izdale još nekoliko uhidbenih naloga. Kuća u kojoj je bio klub navodno je imala rešetke na prozorima, a prema svjedocima, vrata kroz koja su se mladi probijali su malena i tijesna. Jedna od djevojaka koja je preživjela vatrenu stihiju pala je na izlazu pa su ju ostali koji su pokušavali pobjeći pregazili. Srećom, prošla je bez ozbiljnih ozljeda.

