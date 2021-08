'COVID-22 mogao bi biti puno gori od onoga čemu svjedočimo sada. Čeka nas teška zima'

Američki znanstvenik Sai Reddy najavio je kako bi iduće godine svijet mogla zapasti varijanta koronavirusa koja je daleko opasnija od svih koje smo dosad vidjeli.

Kako govori za Blick, necijepljene osobe puno su manje zaštićene od delta soja, a svatko necijepljen može biti super-širitelj.

- Vrlo je vjerojatno da će se pojaviti nova varijanta u kojoj se više ne možemo osloniti samo na cijepljenje. I gdje god se pojavi, sigurno će stići do Švicarske. Zato se tijekom sljedećih nekoliko godina moramo pripremiti za nekoliko cijepljenja koja se stalno prilagođavaju novim varijantama.

Kako govori, osim delta soja postoje i beta iz Južne Afrike te gamma iz Brazila. Dok je delta varijanta mnogo zaraznija, beta i gamma djelomično mogu izbjeći antitijela, a Reddy se pribojava kako će sljedeći korak biti kombinacija ovih dvaju.

- To je neizbježno. To je sljedeća faza pandemije kada Beta ili Gamma postanu zaraznije ili Delta razvije mutaciju imunološkog bijega tj. postane otpornija na cjepivo. To će biti veliki problem naredne godine. Covid-22 mogao bi biti gori od onoga čemu svjedočimo sada, govori.

- Ako se pojavi takva varijanta, moramo je prepoznati što je prije moguće, a proizvođači cjepiva moraju brzo prilagoditi cjepivo. Pojava ove nove varijante veliki je rizik. Moramo se pripremiti za to, kaže.

Smatra da nas čekaju ista jesen i zima kao i prošle godine i to isključivo zbog niskog postotka cijepljenja.

- Dugo ćemo plesati s virusom. Vjerojatno godinama, možda do kraja života, zaključuje.

