Contea spašava smanjenje broja zastupnika

Predsjednik Italije Sergio Mattarella “primio je na znanje” volju premijera Giuseppea Contea da se u parlamentu raspravi o razjašnjenju političke situacije i novoj politici nakon izlaska iz vlade dviju ministrica i jednog tajnika stranke Italija živa bivšega premijera Mattea Renzija.

Conte je otišao šefu države u četvrtak navečer i Mattarella je prihvatio ostavke ministrica iz stranke Italija živa Terese Bellanove i Elene Bonetti te podtajnika Ivana Scalfarotta. Ta tri mjesta privremeno je preuzeo Conte čime je dao do znanja i da su Renziju vrata vlade zatvorena.

Sudbonosni tjedan

Sljedeći tjedan odlučan je za sudbinu vlade. U ponedjeljak će Conte govoriti u Zastupničkom domu o krizi vlade, otvorit će se rasprava, a zatim glasovati o povjerenju vladi. Početak sastanka odredit će predsjednik donjeg doma Roberto Fico. Ta vlada i bez 30 glasova zastupnika Renzijeve stranke ima većinu i ne postoji opasnost od njezina pada. Ista procedura ponovit će se u utorak od 9.30 sati u Senatu, gdje je bez 18 senatora Italije žive vlada u manjini. Početak rasprave odredila je predsjednica Senata Alberti Casellati.

Conte je odlučio riskirati jer više ne želi imati posla s Renzijem. Njih se dvojica ne podnose. Pa zar Conte stvarno riskira?

U zastupničkom domu vladina koalicija u kojoj su, osim Renzijeve stranke, i Pokret 5 zvijezda (M5S), Demokratska stranka (PD) i stranka Slobodni i jednaki (LEU). Svi zajedno imaju 346 zastupnika. Bez 30 zastupnika stranke Italija živa vlada ima 316 glasova, što je točno glas više od potrebne većine budući da ima 630 zastupnika.

Veći je problem u Senatu gdje vlada ima 158 glasova i jedva uz pomoć nekih nezavisnih senatora dobiva prolaz, ali bez 18 Renzijevih senatora ima samo 140 glasova, a za većinu je potrebno imati 161 glas od 321 senatora, s time što predsjednik Senata ne sudjeluje u glasovanju.

No zašto bi neki senator glasovao za Conteovu vladu? Pretpostavlja se da će oporbeni desni centar (Liga Salvinija, Naprijed Italijo Berlusconija i Talijanska braća Giorgie Meloni) glasovati kompaktno protiv Conteove vlade. Ali ima senatora iz nezavisnih stranaka, mješovite skupine (onih koji su promijenili stranku) itd., koji bi mogli glasovati za vladu.

Najbitniji je ipak vlastiti džep

Možda će čak i neki Renzijevi senatori glasovati za Contea. Zašto?

Prije no što pristupe glasovanju mnogi će si pogledati u džep. Zašto ne bi dobivali parlamentarne plaće do 2023., odnosno isteka mandata ovom parlamentu? To više što mnogi parlamentarci zasigurno neće ući u novi parlament. Naime, novi će parlament imati 200 senatora, a ne 320 kao sada, te 400 zastupnika umjesto 630. Novi parlament imat će 600 umjesto 950 parlamentaraca (120 manje senatora i 230 manje zastupnika). Tim rezom na kojem je inzistirao M5S uštedjet će se godišnje oko 100 milijuna eura.

Dakle, zašto bi ovi parlamentarci trebali izglasovati pad vlade i prijevremene izbore čime ne samo što odbacuju svoju plaću već i mogućnost ulaska u novi parlament? Conte računa i na to i moguće je da dobije povjerenje te time baci Renzija u politički zaborav.