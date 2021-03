'Cjepivo i proljeće donijeli su svjetlost, a sad je opet tama'

Drugi masovni pokolj u Americi u šest dana! Najmanje deset osoba ubijeno je, uključujući i jednog policajca, nakon što je jučer napadač pucao u supermarketu King Soopers u gradu Boulderu u Coloradu. Policija je objavila da je uhićen osumnjičenik Ahmad al Aliwi Alissa.

Osumnjičen Ahmad al Alivi

Podsjetimo, prošli je tjedan u tri salona za masažu u Atlanti i susjednom okrugu ubijeno osmero ljudi, među kojima šest žena azijatskog podrijetla, zbog čega se odmah pojavila sumnja da se radi o rasno motiviranom zločinu. Za napad je osumnjičen Robert Aaron Long, koji je priveden. Muškarac je upao u dva salona koja je inače posjećivao, vjerojatno je upravo on napao i treći, a dijagnosticiran mu je i poremećaj seksualne ovisnosti. A nova tragedija dogodila se u Boulderu.

– Bio je to uobičajen dan, ljudi su bili u kupnji, a pretvorio se u tragediju i košmar – rekao je Michael Dougherty, okružni tužitelj grada Bouldera. Ubijen je policajac, 51-godišnji Eric Talley, koji je u policiji Bouldera bio 11 godina. Odazvao se pozivu za pomoć iz dućana koji je bio poprište zločina da bi i sam bio pokošen napadačevim mecima.

– Moram s vama podijeliti priču o herojskom djelu ovog policajca koji se odazvao pozivu. Talley je prvi stigao na mjesto zločina i na kraju je ubijen – rekla je kroz suze Maris Herold, načelnica lokalne policije.

Foto: REUTERS Pucnjava u Coloradu

Kako je rekao Kerry Yamaguchi, zapovjednik policije, kad je riječ o privedenom osumnjičeniku, ima dosta indicija da se doista radi o napadaču Ahmadu al Aliviju, a tijekom privođenja je i ozlijeđen. Američki mediji prenose da se u nekom trenutku iz policijskih vozila ispred supermarketa začuo poziv za predaju jer je zgrada opkoljena. S rukama u zraku iz dućana je izašao muškarac gol do pojasa, kojemu je niz noge tekla krv, te su ga s lisičinama na rukama otpratila dvojica policajaca nakon čega je odvezen ambulantnim vozilom. Nitko eksplicitno nije rekao da je baš to krivac, no uz prethodne riječi umirenja Yamaguchi je rekao i da nitko drugi osim žrtava i njega nije ozlijeđen u pucnjavi.

Za sada nema nikakvih indicija koje bi govorile o napadačevu motivu, u istrazi će pomoći FBI i druge savezne službe. Matthew T. Kirsch, prvi pomoćnik državnog tužitelja, rekao je da će se u istragu uključiti sve savezne agencije.

King Soopers, koji ima 150 dućana, inače je tvrtka koja djeluje u okviru maloprodajne korporacije Kroger. Hvale svoje djelatnike koji su sačuvali prisebnost i usmjerili kupce prema izlazima dalje od zone u kojoj se dogodio pokolj. Sam Kroger 2019. zamolio je svoje kupce da ne nose oružje sa sobom u njihove dućane bez obzira na to što kažu državni ili lokalni zakoni, ponukan istim potezom koji je dan prije napravila konkurentska kompanija Walmart.

– Ove godine okruženi smo gubitkom života, bolešću i izolacijom te dubokom tugom koja je pratila gubitak života. Proljeće je stiglo i nastavilo se cijepljenje, lagano se počela pojavljivati svjetlost, no onda se nad nas još jednom spustila tama – rekao je Jared Polis, guverner Colorada.

Poprište najgorih pucnjava

Ova je država inače bila poprište nekih od najgorih pucnjava u američkoj povijesti. Primjerice, o ubojstvu 13 osoba i dvojice počinitelja u srednjoj školi Columbine 1999. Michael Moore snimio je znameniti dokumentarac. Zatim se pamti ubojstvo 12 osoba u kinu gradića Aurora 2012. No Amerika pamti i daleko gore masakre, a najgori ove vrste dogodili su se upravo u ovom stoljeću. Čak 58 osoba i jedan počinitelj izgubili su živote u Las Vegasu 2017., odnosno u njegovu predgrađu Paradiseu. Tada je 64-godišnji Stephen Paddock otvorio vatru na posjetitelje festivala koji se odvijao ispod njegova hotela. Ispalio je tisuću metaka s prozora svoje sobe na 32. katu ubivši 58 osoba prije nego što se ubio hicem u glavu.

U Orlandu na Floridi ubijeno je 49 ljudi 2016., a pogođeni su hicima iz oružja 29-godišnjeg Omara Mateena. Bili su to posjetitelji noćnog gej kluba, većinom Latinoamerikanci. Mateen je ubijen nakon tri sata opsade u kojoj je policijskom pregovaraču rekao kako to čini da bi SAD prestao s napadima na Islamsku državu kojoj je i sam odan, odnosno bila je to osveta za ubojstvo Abua Waheeba, jednog od lidera Islamske države. Na Sveučilištu Virginia Tech u Blacksburgu ubijene su 32 osobe. Počinitelj Seung-Hui Cho, korejskog podrijetla, imao je dijagnozu vezanu za mentalnu nestabilnost.