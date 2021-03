Otkriven identitet napadača iz Colorada: Među deset žrtava je i 23-godišnji Neven Stanišić

U pucnjavi u američkom gradu Boulderu jučer je ubijeno deset osoba, među kojima i 51-godišnji policajac Eric Talley. Napad se dogodio u supermarketu, a vlasti u Boulderu izvijestile su danas kako je za 10 slučajeva prvostupanjskog ubojstva optužen 21-godišnjak iz Arvade.

Načelnica policije Boulder Maris Herold pročitala je imena 10 žrtava, u dobi od 20 do 65 godina. Smrtno su stradali Denny Strong (20), Neven Stanišić (23), Rikki Olds (25), Tralona Bartkowiak (49), Teri Leiker (51), Eric Talley (51), Suzanne Fountain (59), Kevin Mahoney (61), Lynn Murray (62) i Jodi Waters (65). Službene informacije još uvijek nisu dostupne, no sudeći prema društvenim mrežama, preminuli 23-godišnji Neven Stanišić srpskog je podrijetla.

Načelnica je identificirala osumnjičenog kao 21-godišnjaka Ahmada Al Aliwi Alissa iz Arvade, također grada u Coloradu, prenosi The Denver Post.

Njegova se pozadina još uvijek istražuje, no policija navodi kako je većinu života proveo u SAD-u. Također, smatraju da više nitko nije bio umiješan u napad.

Osumnjičenik je jučer nakon napada prebačen u bolnicu gdje se još uvijek nalazi. U stabilnom je stanju, a u bolnici bi trebao biti do kraja današnjeg dana. Motivi napada još uvijek nisu poznati.

