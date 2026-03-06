Cirkus za 60 milijuna eura: deve uljepšavali botoksom i silikonima

U vrijeme dok još nije došlo do sukoba na Bliskom istoku, u pustinjskom pijesku Saudijske Arabije i Omana održalo se neobično natjecanje – King Abdulaziz Camel Festival, najprestižnije natjecanje ljepote za deve na svijetu, koje se održava svake godine. Uzgajivači se na njemu natječu za nevjerojatan nagradni fond od čak 66 milijuna dolara, odnosno oko 60 milijuna eura. Pobjeda donosi ne samo novac, luksuzne automobile i trofeje već i nemjerljiv prestiž koji pobjedničkoj devi i njenim potomcima višestruko podiže cijenu na tržištu. Zbog toga ne čudi što se uzgoj deva pretvorio u multimilijunsku industriju u kojoj se ne biraju sredstva za postizanje savršenstva.

Da bi deva uopće ušla u uži izbor, mora zadovoljiti stroge estetske kriterije koji su duboko ukorijenjeni u beduinskoj tradiciji. Suci traže skladnu cjelinu, ali i specifične atribute koji se smatraju vrhuncem ljepote. Glava mora biti velika, s čvrstim ušima, širokim obrazima i dugim trepavicama. Posebna se pozornost pridaje usnama, koje moraju biti pune, "napućene" i viseće, idealno prekrivajući zube. Vrat treba biti dug i elegantan, grba visoka i pravilno oblikovana, blago pomaknuta prema leđima, a držanje graciozno. Dlaka mora biti sjajna i definirane boje. U tom svijetu, u kojem su milimetri i nijanse presudni, prirodne predispozicije često nisu dovoljne, što neke vlasnike tjera na radikalne i ilegalne poteze.

Upravo zbog toga ova glamurozna natjecanja redovito potresaju skandali. U veljači ove godine na Festivalu ljepote u Al Musanai u Omanu čak dvadeset deva neslavno je diskvalificirano nakon što su veterinarski inspektori otkrili da su bile "uljepšane". Sličan, ali još veći skandal dogodio se 2021. u Saudijskoj Arabiji, kada je s natjecanja izbačeno više od 40 grla. Arsenal prijevara uključivao je sve što moderna estetska kirurgija može ponuditi: injekcije hijaluronske kiseline za punije, viseće usne, filere i silikon za oblikovanje nosa i grbe, botoks za opuštanje mišića lica kako bi se postigao izraz vječne, spokojne superiornosti, pa čak i hormone za definiranje mišića. Neki su išli toliko daleko da su koristili gumene vrpce kako bi stezanjem dijelova tijela ograničili protok krvi i tako postigli natečeniji izgled. Čini se da su neki vlasnici svoje štićenice zamijenili s kandidatkinjama za novu sezonu reality showa "Prave kućanice Prazne četvrti".

Organizatori, svjesni da im je reputacija na kocki, odgovaraju na sve sofisticiranije metode otkrivanja prijevara. – Odlučni smo u zaustavljanju svih pokušaja manipulacije i prijevare u uljepšavanju deva – poručili su iz saudijskog Camel Cluba, najavljujući stroge kazne. Danas suci i veterinari koriste naprednu tehnologiju, uključujući rendgenske uređaje, 3D ultrazvuk i genske analize kako bi otkrili i najmanji trag nedopuštenih zahvata. Kazne za prekršitelje kreću se od nekoliko tisuća do više od 25.000 eura, ovisno o težini prekršaja. Ipak, Mohamed Tharwat, profesor veterinarske medicine na Sveučilištu Qassim, za časopis Nautil.us kaže da je to "stalna igra mačke i miša između onih koji provode pravila i onih koji ih pokušavaju zaobići". Dokle god su novčane nagrade tako visoke, iskušenje će postojati.

Ono što ove skandale čini toliko intrigantnima jest sudar drevnog rituala i moderne taštine. Natjecanja ljepote deva nisu obični stočni sajmovi, to su grandiozne kulturne manifestacije koje slave čistokrvno podrijetlo, beduinsko nasljeđe i tihu moć generacijskog bogatstva pretočenog u četveronožne investicije. U zaljevskim zemljama vrhunska deva manje je životinja, a više statusni simbol, poput rijetkog umjetničkog djela ili luksuznog automobila. Pobjednici kući ne nose samo vrpcu, oni osiguravaju prestiž za svoju obitelj, podižu vrijednost rasplodnih prava i potvrđuju svoj status u zajednici. – Ljudi žele biti broj jedan. Zbog toga dobivate medijsku pozornost, novac i zadovoljstvo. To je najbolja stvar – iskreno je kazao jedan uzgajivač.

Iza blještavila i milijunskih iznosa krije se mračna strana koja uključuje golemu patnju životinja. Veterinarski stručnjaci upozoravaju da kozmetički zahvati predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje deva. Injekcije mogu uzrokovati bol, infekcije, otekline, pa čak i nekrozu tkiva, pogotovo kada ih izvode nestručne osobe nesteriliziranim instrumentima. Botoks, namijenjen opuštanju mišića lica, može paralizirati živce ključne za jelo i pijenje, što dovodi do neishranjenosti i stresa. Fileri i silikon nose rizik od kroničnih upala, dok hormonske injekcije remete prirodnu fiziologiju, uzrokujući neplodnost, promjene u ponašanju i dugoročne endokrine probleme.