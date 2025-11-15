Naši Portali
VJEČNA TEMA

Provjerili smo što se događa na tržištu nekretnina: 'Ljudi više ne žele improvizacije'

Novim porezom na nekretnine bit će obuhvaćene kuće i stanovi za iznajmljivanje
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Zoran Vitas
15.11.2025.
u 19:08

Pri sklapanju ugovora o najmu bitno je da obje strane znaju što dobivaju, pod kojim uvjetima i što se događa ako netko od njih odustane, kaže Danijel Babić

Nekretnine su posljednjih godina vječna tema, čini se kao da nekretninski boom nikada nije prestao, već da povremeno samo malo pauzira. Ne odnosi se to samo na kupnju i prodaju nekretnina nego i na tržište najma pa su potencijalni korisnici često izuzetno zbunjeni te im je teško procijeniti kako se postaviti prema tržištu jer su u startu u prilično nepovoljnom položaju s obzirom na visoke cijene i najma i trgovanja. Zato smo konzultirali Danijela Babića, konzultanta za nekretninske projekte i direktora arhitektonskog ureda Famoz. Počeli smo s trendom prema kojem se smanjuje ponuda dnevnog najma, odnosno iznajmljivanja preko platformi poput Airbnba ili Bookinga u korist dugoročnog iznajmljivanja.

