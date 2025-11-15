Provjerili smo što se događa na tržištu nekretnina: 'Ljudi više ne žele improvizacije'

Nekretnine su posljednjih godina vječna tema, čini se kao da nekretninski boom nikada nije prestao, već da povremeno samo malo pauzira. Ne odnosi se to samo na kupnju i prodaju nekretnina nego i na tržište najma pa su potencijalni korisnici često izuzetno zbunjeni te im je teško procijeniti kako se postaviti prema tržištu jer su u startu u prilično nepovoljnom položaju s obzirom na visoke cijene i najma i trgovanja. Zato smo konzultirali Danijela Babića, konzultanta za nekretninske projekte i direktora arhitektonskog ureda Famoz. Počeli smo s trendom prema kojem se smanjuje ponuda dnevnog najma, odnosno iznajmljivanja preko platformi poput Airbnba ili Bookinga u korist dugoročnog iznajmljivanja.