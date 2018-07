Cijeli svijet slavi Junckera

Spektakularne najave, ali bez detalja. Američki predsjednik Donald Trump i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker prekjučer su održali važan sastanak o trgovinskoj razmjeni između dviju strana koje su bile na rubu trgovinskog rata te su najavili da će krenuti prema nultim stopama carina, barijera i subvencija što bi trebalo pomoći slobodnoj međunarodnoj trgovini. Trump je obećao da neće povećavati carine za autoindustriju.

Velik dan

Europska unija uz to je pristala kupovati više američke robe, uključujući i prirodni plin, kako bi se smanjio veliki deficit koji u robnoj razmjeni američka strana ima u odnosu na europsku.

– Ovo je vrlo velik dan da slobodnu i poštenu trgovinu, doista velik – komentirao je Trump.

Dogovoreno je da neće biti novih eskalacija u trgovinskim odnosima te da se nove carine zasad neće uvoditi, uključujući i one na automobile. Uz to, dodali su da će riješiti carine na aluminij i čelik koje je uveo Trump.

Iako su oba lidera nakon sastanka bili vrlo zadovoljni, nisu govorili o brojkama. A ni o prošlosti. Jer samo koji dan prije jedni u drugima nisu baš prepoznavali saveznike. Trump je govorio da mu se lakše sporazumjeti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nego s vječnim saveznicima iz zapadne Europe, a europski dužnosnici javno su izražavali skepsu da se s ovom američkom vladom može uspješno surađivati. Trump je 1. lipnja uveo carine na uvoz europskog čelika i aluminija, na što je tri tjedna kasnije Unija uzvratila osvetničkim carinama.

Kako su Trumpa proglašavali protekcionistom, što je u njegovoj Republikanskoj stranci teška optužba, više je puta naglašavao da je za slobodnu trgovinu, ali pod poštenim uvjetima. Obećanja koja mu je dao Juncker očigledno su ga uvjerila da će dobiti što hoće. No, zadovoljni su i u Europi, koja se pokazala kao igrač predaniji globalnoj razmjeni bez ograničenja.

“Postignut je iskorak kojim će se izbjeći trgovinski rat i sačuvati milijuni radnih mjesta! Izvrsno za globalno gospodarstvo!”, napisao je na Twitteru Peter Altmeier, ministar gospodarstva u vladi njemačke kancelarke Angele Merkel. No, možda je najbolji sažetak dogovora dao sam Juncker koji je rekao “došli smo dogovoriti se i dogovorili smo se”.

Congrats to @JunckerEU, @realDonaldTrump: Breakthrough achieved that can avoid trade war & save millions of jobs! Great for global economy!