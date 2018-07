Ismijava Trumpa, a sličan mu je: obojica su gruba, žene nazivaju prasicama, slove kao homofobi...

Želio sam biti predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Stvarno jesam. Kako sam sazrijevao i postajao stariji shvatio sam koliko je ta ideja besmislena – izjavio je Alec Baldwin, 60-godišnji američki glumac, producent i komičar.

Iako je u četiri desetljeća karijere ostvario zapažene filmske uloge, poput onih u “Beetlejuiceu”, ”Zaposlenoj djevojci”, “Lovu na crveni oktobar” (za što je učio upravljati podmornicom), “Aviatoru”, ”Pearl Harboru” i “Blue Jasmine”, izgleda da nikada nije bio toliko popularan kao u proteklih godinu dana. Ponajviše pred milijunskim auditorijem SAD-a otkako je od zadnjih predsjedničkih izbora subotom utjelovio Donalda Trumpa u TV showu “Saturday Night Live” na NBC-u, za što je nagrađen i Emmyjem (trećim u karijeri) u kategoriji najboljeg sporednog glumca u komičnom serijalu.

– Valjda bih naposljetku trebao reći: “Gospodine predsjedniče, ovo je vaš Emmy” – našalio se na dodjeli Alec, punog imena Alexander Rae Baldwin III., najstariji u glumačkom klanu braće Baldwin: Daniela, Williama i Stephena. Predsjednički izbori bili su kobni za odnos s najmlađim bratom jer otad ne razgovaraju: Alec (koji je uz glumu diplomirao i političke znanosti) oduvijek je bio na strani demokrata, čak je imao i političkih aspiracija za gradonačelnika ili guvernera New Yorka, dok je Stephen kao republikanac javno podržao Trumpa i prokomentirao Alecov televizijski nastup kao “smiješan, ali na zločest način.” A da zbilja zna biti i pomalo zloban, dokazao je najstariji Baldwin otkrivši kako se priprema za imitiranje Trumpa, s kojim se redovito sukobljava putem Twittera:

– To je totalna karikatura. Potrebno je samo namjestiti nekoliko sitnica: lijevu obrvu gore, desnu dolje, a usta kao da želim usisati zidnu tapetu.

O svojim je iskustvima oponašanja Trumpa, za što po epizodi dobiva skromnih 1400 dolara (što je mrvica prema njegovu imetku procijenjenom na 65 milijuna dolara) otkrio u knjizi “You Can`t Spell America Without Me: The Really Tremendous Inside Story of My Fantastic First Year as President Donald J. Trump.” Uz tu parodiju objavio je i autobiografiju “Nevertheless”, koja se nalazi pri vrhu najprodavanijih knjiga u Americi.

– Iskreno, nisam napisao autobiografiju da bih diskutirao o svom poslu, iznosio svoja mišljenja i otkrivao svoj život. Napisao sam je zato što su mi platili – surovo je iskren bio glumac, koji je dva Emmyja i tri Zlatna globusa dobio za sedam sezona igranja Jacka Donaghyja u serijalu “Televizijska posla”.

No, i za 2017. može se reći da mu je bila vrlo uspješna: smiješi mu se vlastiti talk show na TV mreži ABC, a postoji mogućnost da knjiga parodija Trumpa postane i kazališna predstava na Broadwayu. Nešto je takvo 2009. napravio i glumac Will Ferrell: nakon emisije “Saturday Night Live” utjelovio je predsjednika Georgea W. Busha u one-man showu na kazališnim daskama. I da ne zaboravimo, minula godina bila je za Baldwina vrlo plodna na privatnom planu: s drugom suprugom, 26 godina mlađom instruktoricom joge Hilarijom Thomas Baldwin dobio je četvrto dijete.

Par je u vezi šest godina, iz Alecova su se stana na Upper West Sideu zbog proširenja obitelji preselili u kuću u West Villageu jer su u gotovo tri godine dobili troje djece: kćer Carmen i sinove Rafaela i Leonarda. Iako je prave čari očinstva otkrio u poznim godinama, Alec Baldwin iz prvog braka s glumicom Kim Basinger ima 22-godišnju kćer Ireland Baldwin, oko čijeg su se skrbništva lomila koplja bivših supružnika. Nakon njihova razlaza 2000. Basingerica je svih silama odbijala da se Baldwin približi njihovoj kćeri, a Baldwin je izjavio da je potrošio oko milijun i pol dolara u nastojanju da bude uz Ireland, zanemario je glumačku karijeru, putovao intenzivno iz New Yorka u Los Angeles, gdje je iznajmio kuću.

Da ga je to dovelo do ruba, pokazao je kada je potpuno izgubio živce 2007. i tada 11-godišnjoj kćeri, koja nije odgovarala na njegove telefonske pozive, ostavio ljutitu poruku na sekretarici u kojoj joj spočitava da je “gruba, neodgojena i bezobzirna mala prasica”, a u posjed trake je došao TMZ, portal koji prati i piše o zvijezdama. Time Baldwin nije samo počinio medijsko samoubojstvo nego je ozbiljno razmišljao i da zbilja digne ruku na sebe.

– To je nešto što će me progoniti cijelog života, nikad se ne mogu dovoljno ispričati Ireland. Nakon toga bio sam slomljen, potražio sam stručnu pomoć i shvatio da, ako se ubijem, Kim Basinger će moj čin shvatiti kao svoju pobjedu. Njezin je cilj i bio uništiti me – rekao je.

O tom traumatičnom iskustvu i sedmogodišnjoj bitki za kćer progovorio je 2008. u knjizi “A Promise to Ourselves: A Journey Through Fatherhood and Divorce”, a danas su on i Ireland ponovo bliski. Možda ne tako kao Donald i Ivanka Trump, ali su redovito u kontaktu.

Zapravo, između Baldwina i predsjednika Trumpa ima dosta sličnosti: obojica su bez dlake na jeziku, surovo otvoreni, često grubi i bezobzirni. Zajedničko im je što su iz New Yorka, uspjeh i slavu postigli su svaki u svojoj branši osamdesetih na Manhattanu, bivše supruge su im plavuše, a sadašnje su dosta mlađe i imena im se rimuju: Baldwinova Hilaria i Trumpova Melania. Paralele radi – obojica su upotrijebila pogrdan i podcjenjivački izraz za žene – prasica, obojica su proglašena homofobima zbog ružnih izraza o homoseksualcima, jednom i drugom mediji su glavni krivci za sve njihove ispade, često su u ratu s novinarima, a omiljeno oružje im je Twitter.

Jedan od Baldwinovih obračuna na Twitteru bio je nakon afere Weinstein kada je napisao da je producentova žrtva, glumica Rose McGowan “odgodila pravdu” da bi dobila nagodbu od optuženoga vrijednu 100.000 dolara.” Na taj šovinistički ispad obrušili su se mnogi, među njima glumica Asia Argento, koju je Baldwin nakon žestoke rasprave (kao i njezina partnera, gastronoma Anthonyja Bourdaina) blokirao na Twitteru.

Iako se poslije pokajao i ispričao svima, ovo nije prvi put da se glumac obračunava s neistomišljenicima putem društvenih mreža: tako se i prije četiri godine na Twitteru obrušio na novinara Daily Maila jer je napisao da je supruga Hilaria objavljivala postove izravno sa sprovoda Jamesa Galdofinija. Baldwin je poludio i nazvao dotičnog “toksičnom malom princezicom” aludirajući na njegov homoseksualizam, što je na noge diglo cijelu LGBT zajednicu, na čelu sa zvijezdom CNN-a Andersonom Cooperom.

Nisu samo društvene mreže Baldwinov ispušni ventil, ponekad se i fizički obračuna, kao 1995. kada je napao paparazza koji ga je čekao pred kućom u Los Angelesu ili prije nekoliko godina kad je prijetio i vrijeđao fotografa pred stanom na Upper East Sideu. Zbog naprasitog karaktera izbačen je i iz aviona jer nije poslušao molbu stjuardesa da ugasi mobitel zbog polijetanja. Taj ga je tek incident koštao novca: izgubio je petogodišnji ugovor s Capital One Bank, a 15 milijuna dolara zarađenih tijekom tog perioda velikodušno je darovao u humanitarne svrhe.

– Zbog toga što su me prikazali šovinistom, rasistom i homofobom, izgubio sam poslove, otkazali su mi emisije, a i gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio se distancirao od mene. Godinama nisam imao sretan obiteljski život i patio sam zbog toga. Bio sam razveden, udaljen od kćeri i kao posvuduša sam bio okolo po New Yorku obilazeći evente. Sada imam kome ići kući i više nisam Mr. Show Business: imam sretan dom, volim svoju ženu i djecu više od ičega na svijetu i učinit ću sve da zaštitim njihovu privatnost i život. Nekada je New York bio simbol slobode, grad u kojem možeš uživati u svojoj anonimnosti i intimi, a danas te prate na svakom koraku i snimaju mobitelom – otkrio je Baldwin koji sanja o životu normalnog čovjeka: možda da otvori galeriju u Chelsei, prodavaonicu neobičnih penkala ili se više posveti kazalištu i radu Newyorške filharmonije, u čijem je odboru. Ali, odbacio je samo jednu stvar – bavljenje politikom:

– Volio bih da sam mlađi i da imam više vremena, onda bi možda bilo i šanse za politiku. Ovako je četvrta beba došla kao dar za moj 60. rođendan na proljeće, tako da sam potreban svojoj obitelji.