Četvrti po udjelu u BDP-u u EU, na začelju po produktivnosti

ING-GRAD, nova zvijezda Zagrebačke burze kojoj je dionica nakon uspješne inicijalne javne ponude u ožujku ove godine do danas skočila oko 26 posto, u devet mjeseci 2025. ostvario je 119 milijuna eura poslovnih prihoda, što je čak gotovo 36 posto više u odnosu na isto razdoblje lani. Ta je građevinska tvrtka imala i najveću dobit od domaćih građevinara u 2024. godini. Po prihodima, branšu i dalje predvodi Kamgrad, ali su lani blago potonuli u odnosu na godinu prije, dok im je dobit pretrpjela ozbiljan udarac i pala više od 60 posto. ING-GRAD je lani ostvario 131,3 milijuna eura prihoda, uz bruto maržu od 15,66 posto, prema podacima Fine.

– Ovogodišnje treće tromjesečje obilježila je zadovoljavajuća dinamika izvođenja radova, a jednako je solidan bio i obujam aktivnosti na infrastrukturnim i javnim projektima. Uspješno smo proširili portfelj ugovorenih poslova, što nam osigurava visoku popunjenost kapaciteta i stabilnost poslovanja u sljedećem razdoblju – izjavio je Branislav Brizar, predsjednik Uprave kompanije. Građevinski sektor u Hrvatskoj već je nekoliko godina u procvatu zahvaljujući prije svega izgradnji i obnovi velikih infrastrukturnih projekata, dok se tržište nekretnina usporava, o čemu smo nedavno pisali. Vrijednost izvršenih radova lani snažno je porasla u usporedbi s 2023., s 5,4 na 6,1 milijardu eura (za 12 posto). U prvih osam mjeseci ove godine zabilježen je dodatni skok od 6,6 posto, dok je broj građevinskih dozvola u istom razdoblju usporio za 2,3 posto.