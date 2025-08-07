Četničkom zločincu podigli spomenik u srcu Crne Gore: Pavle Đurišić bio je jedan od najozloglašenijih zapovjednika

U Crnoj Gori danas je otkriven spomenik Pavlu Đurišiću, zloglasnom četničkom zapovjedniku iz Drugog svjetskog rata, koji je odgovoran za masakr tisuća ljudi. U selu Gornje Zaostro kod Berana na otkrivanju spomenika zločincu skupilo se mnoštvo koje podržava četnički pokret. Ovaj spomenik i odnos vlasti prema njemu je lakmus-papir na kojem će se vidjeti kako vlasti te države, hrvatske susjede, ali i članice NATO-a, s kojom ima neriješenih bilateralnih pitanja, drže do demokratskih vrijednosti koje su, među ostalim i uvjet za europski put, ali i pokazatelj koliki je utjecaj Beograda na crnogorsku politiku.

Iako još uvijek bez natpisa i bez službene potvrde tko stoji iza njegove izrade i financiranja, jasno je da se radi o planskom činu s jasnom političkom porukom. Pavle Đurišić bio je jedan od najozloglašenijih četničkih zapovjednika u Crnoj Gori i šire. U brojnim dokumentima, uključujući i njegov izvještaj Draži Mihailoviću, priznaje odgovornost za zločine nad civilima. Njegove jedinice bile su odgovorne za smrt tisuća nevinih ljudi – žena, djece i staraca – u cilju stvaranja etnički "čistih" teritorija.

Dio crnogorskih političara, koji nisu vezani za "srpsku struju", zatražio je uklanjanje spomenika, a jedan od njih je ministar vanjskih poslova i predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović. U širem kontekstu, Crna Gora je zakonski obavezana da spriječi podizanje spomen-obilježja osobama koje su propagirale fašizam, nacizam i šovinizam ili bile sudionici u ratnim zločinima, pa je podizanje spomenika test na kojem će se vidjeti koliko se to i provodi u praksi.



Čini se da je počelo s promjenom imena ulica, a sad kulminira spomenikom ozloglašenom četničkom zločincu Đurišiću. Ova ekstremna ideologija u Crnoj Gori uzela je maha, što ne čudi s obzirom na to da je javno potpiruje četnički vojvoda i predsjednik Skupštine Andrija Mandić, ali i Crkva Srbije. Podsjetimo, upravo on je stajao iza inicijative oko sporne Rezolucije o Jasenovca, nakon čega je za Hrvatsku, uz još nekoliko njegovih suradnika, postao persona non grata. Ponašanje demokrata je jasno – oni preko ministra obrane Dragana Krapovića pokušavaju Crnoj Gori otežati put prema Europskoj uniji. No, glas ministra Ibrahimovića i reakcije proeuropskih stranaka daju nadu kako će ova ideologija biti rijedak primjer, a ne konstanta. Pozitivan primjer odmaka od te politike vidi se kroz nastup gradonačelnika Kotora Vladimira Jokića koji pokušava zaustaviti devastaciju Kotora i skidanje s UNESCO-ve liste koju također organizirano provode prosrpske struje na čelu s Andrijom Mandićem. Oboje se može nazvati kulturocidom, no treba vidjeti ima li proeuropska Crna Gora sa svim političkim činiteljima snagu vratiti je na postavke ovog stoljeća.

Ipak, pozitivan pomak došao je poslijepodne kad je uhićen Vujadin Dobrašinović (59) iz Berana, zbog sumnje da je sudjelovao postavljanju spomenika. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je pak da je podizanje spomen-obilježja osobi koja simbolizira fašističku kolaboraciju, etničku i vjersku mržnju, i masovne zločine nad civilima, izravan direktan pokušaj rehabilitacije ideologije koja je u suprotnosti s temeljnim vrijednostima antifašističke Crne Gore.